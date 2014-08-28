Антрополог из США заявила, что Hello Kitty – не кошка, а человек

Фото: sanrio.com

Американский антрополог Кристин Яно заявила, что персонаж бренда Hello Kitty – не кошка, а человек, пишет Los Angeles Times.

Женщина готовила описание к экспонатам выставки в Японо-американском национальном музее, и решила уточнить данные о Hello Kitty у компании Sanrio, которая вывела бренд на рынок. Оказалось, что персонаж – не кошка, маленькая девочка. Причем в компании пояснили, что Hello Kitty не изображалась стоящей на четырех лапах и у нее даже есть собственный питомец – кошка Charmmy Kitty.

Также Кристин Яно выяснила, что Hello Kitty англичанка, которая живет за пределами Лондона и любит яблочный пирог, а идея бренда появилась в то время, когда японцы (а именно там и появилась Hello Kitty) начали ездить в Англию и им понравилась "идея Британии".

Как сказала сама антрополог, "персонаж представляет собой квинтэссенцию идеализированного детства".