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Время с детьми

28 августа 2014, 13:57

Антрополог из США заявила, что Hello Kitty – не кошка, а человек

ученые бренды время с детьми Hello Kitty

Фото: sanrio.com

Американский антрополог Кристин Яно заявила, что персонаж бренда Hello Kitty – не кошка, а человек, пишет Los Angeles Times.

Женщина готовила описание к экспонатам выставки в Японо-американском национальном музее, и решила уточнить данные о Hello Kitty у компании Sanrio, которая вывела бренд на рынок. Оказалось, что персонаж – не кошка, маленькая девочка. Причем в компании пояснили, что Hello Kitty не изображалась стоящей на четырех лапах и у нее даже есть собственный питомец – кошка Charmmy Kitty.

Также Кристин Яно выяснила, что Hello Kitty англичанка, которая живет за пределами Лондона и любит яблочный пирог, а идея бренда появилась в то время, когда японцы (а именно там и появилась Hello Kitty) начали ездить в Англию и им понравилась "идея Британии".

Как сказала сама антрополог, "персонаж представляет собой квинтэссенцию идеализированного детства".

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