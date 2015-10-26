Не ложися на краю: как выспаться в мегаполисе

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В среднем, каждый человек проводит во сне треть своей жизни. Однако в больших городах, в том числе и в Москве, люди тратят на сон гораздо меньше. На сон человека часто влияют суета современного мегаполиса и жизнь в бешеном ритме. Иногда нам трудно уснуть из-за стресса и переживаний. Однако недосып отрицательно влияет на наше здоровье и трудоспособность.

Сетевое издание m24.ru расскажет, как выспаться в мегаполисе, сколько часов нужно для хорошего самочувствия, когда надо просыпаться и ложиться спать.

Для чего нужно высыпаться

Во время сна у человека наблюдается минимальный уровень мозговой активности, и поэтому организм приводит себя в порядок и восстанавливает потраченные за день силы. А вот недосып отрицательно сказывается на жизни человека.

У постоянно недосыпающего пропадает чувство юмора, появляется раздражительность, замкнутость, зацикленность. Кроме того, у него ухудшается память, обостряются различные заболевания. Постоянный недостаток сна может послужить одной из причин инсультов, инфарктов, гипертонии и других серьезных заболеваний.

"Вечер": Что делать, если захотелось спать в переполненном транспорте

Сколько времени нужно проводить во сне

Здоровый сон должен длиться ровно 7 часов – не больше и не меньше. Тогда работоспособность и хорошее настроение будут обеспечены на весь день. Однако некоторые эксперты отмечают, что женщинам требуется дополнительный час сна, потому что они более эмоциональны. А вот детям необходимо спать не меньше 10 часов в сутки.

По мнению врача-сомнолога Михаила Полуэктова, утром лучше всего просыпаться с первыми лучами солнца.

"Свет является главным синхронизатором наших биоритмов. Именно от этого момента надо начинать отсчитывать время до начала активной деятельности. Каждому человеку необходим некий промежуток "включения". Но вот каким именно он должен быть, пока никому выяснить не удалось", – рассказал врач в эфире "Москвы FM".

Полуэктов отметил, что спать днем полезно, если только дневной сон не является заменой ночного или последствием неправильного графика. Кроме того, не вреден и полифазный сон. Это значит, что если вам не удалось выспаться ночью, то можно "доспать" необходимое количество часов.

А вот по мнению врача-сомнолога Романа Бузунова, надо стараться смещать время подъема в выходные дни не более, чем на два часа.

"Если вы встаете в рабочие дни в 6 утра, то в выходные надо вставать в 8. При более позднем вставании развивается так называемый социальный джетлаг, или синдром смены часовых поясов, обусловленный тем, что человек в выходные дни отсыпается", – сказал эксперт.

В то же время, ученые из Оксфордского университета утверждают, что начало работы до 10 часов утра вредит психическому здоровью.

Как выспаться в мегаполисе

Зарядка, правильное питание и закаливание – три основных правила, соблюдение которых гарантирует полноценный ночной отдых для вашего организма. Некоторые эксперты считают, что если вести здоровый образ жизни, то для сна будет достаточно и четырех часов в сутки.

Большинство из нас ежедневно борются с желанием поспать на работе. Обычно сонливость одолевает с 13.00 до 15.00. Для сохранения бодрости врачи советуют не переедать на ночь, заниматься спортом, вставать и ложиться в одно и то же время, а также не увлекаться кофе после полудня.

По словам заведующего отделением медицины сна санатория Романа Бузунова, бессонница гарантирована тем, кто пьет кофе после шести вечера, так как кофеин продолжает действовать в течение шести-восьми часов.

"План города": Как бороться с бессонницей

Все важные дела советуют завершать до вечера, не стоит играть в компьютерные игры в кровати и обязательно нужно убрать мобильный телефон подальше – хотя бы не класть его под подушку и рядом с ней. Не следует употреблять энергетики и другие напитки, содержащие кофеин, курить перед сном, нагружать себе физической или умственной деятельностью.

Для хорошего сна следует установить режим. Это поможет организму привыкнуть к вашему жизненному ритму. Вы забудете про недосып, днем почувствуете прилив энергии, а ночью обойдетесь без мучительных бессонниц.

Перед сном врачи-диетологи советуют выпить стакан воды. Это необходимо, особенно для людей с проблемной кожей. Вода обеспечивает лучшую регенерацию клеток. Кроме того, стакан воды на ночь поможет улучшить метаболизм и избавит от преследующего вас чувства голода.

Что касается ужина, то врачи советуют есть не торопясь. И ,кстати, это касается не только ужина. Медленный прием пищи поможет понять, когда вы наедитесь. Ведь гораздо легче регулировать питание по собственным ощущениям. Для этого, во-первых, ешьте, не включая телевизор или любимый сериал. Жуйте вдвое медленнее обычного.

Попробуйте приготовиться ко сну раньше. Перед важным днем лучше закончить все свои дела пораньше. Если уснуть не получается, попробуйте принять душ, позаниматься йогой или сделать небольшую растяжку. Для пятиминутной растяжки не понадобится специальный комплекс упражнений. Тем более, потянуть мышцы и расслабиться можно прямо в кровати.

А вот тренировки лучше заканчивать за три часа до сна, иначе они могут стать причиной бессонницы. Тем более гораздо больше калорий сжигаются в утренние часы.

Что касается ванны, то вам поможет контрастный душ. Он поможет сбросить накопившийся за день стресс, переключит организм на режим полного расслабления и крепкого сна.

Условия для сна тоже должны быть подходящими. Во-первых, спать надо в полной темноте и тишине. Если ваша спальня наполнена светом, мерцают монитор и электронные часы, или же мешает уличное освещение, то приобретите себе маску для сна. Если же очень шумно, вам помогут беруши. Для жителей мегаполиса это необходимые предметы.

Также стоит избегать тесных пижам, сделанных из жесткого и неудобного материала, или пижам с пуговицами. Они только создадут дискомфорт. Выбирайте свободную одежду для сна из мягкой ткани, в которой вам будет комфортно и уютно.

Цвет постельного белья и дизайн спальни также может повлиять на сон. Считается, что пастельные цвета создают более комфортные условия и позволяют быстрее заснуть.

Очень важно отметить, врачи советуют не злоупотреблять снотворными, так как они вызывают привыкание. Для того, чтобы уснуть, достаточно просто устать. А ритмы мегаполиса только поспособствуют этому.

Дневной сон

И так, если вы не выспались ночью, можно выделить на это время днем. Некоторые эксперты считают, что до захода солнца можно уснуть всего на 5 минут, и вы зарядитесь новой энергией до конца дня.

Сотрудникам в некоторых офисах в рабочий полдень предлагают отдохнуть прямо на рабочем месте. В столице есть здания, оборудованные специальными уголками для сна, которые по виду напоминают капсульные отели. Здесь же можно найти массажные кресла и барные стойки с соками и свежими фруктами.

Кроме того, спрятаться от суеты мегаполиса в рабочий день можно в столичных антикафе. Здесь царит домашняя атмосфера: можно почитать книгу, попить чаю и при желании вздремнуть на время обеденного перерыва.

Послесловие

Напоследок хочется сказать, что все же абсолютно все люди уникальны, и универсальных "часов для сна" не существует. Именно поэтому некоторые специалисты рекомендуют спать тогда, когда вы устали, и просыпаться тогда, когда отдохнули. Главное, что нужно помнить, – когда мы спим, мы должны отключаться полностью. Звук машин, свет в глаза и другие подобные факторы не дадут отдохнуть, как следует, и вы проснетесь в плохом настроении и с головной болью. Поэтому прежде чем лечь спать, позаботьтесь о том, чтобы вокруг вас были подходящие для сна условия.