Конкурс для молодых ученых Москвы продлили до 30 октября

Фото: ТАСС/Денис Вышинский

Прием заявок на соискание премий молодым ученым в конкурсе, организованном столичными властями, продлен на неделю, до 30 октября. Об этом сообщает пресс-служба департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы.

Претендовать на премии могут молодые ученые, работающие в столичных научных учреждениях и организациях высшего образования, а также специалисты, осуществляющие экспериментальные разработки на предприятиях в возрасте до 35 лет.

Всего присуждается 31 премия, из которых 13 присуждается в области исследований, 18 — области разработок. При этом в каждой номинации присуждается не более двух премий. Победителям конкурса выплачивается премия в размере 1 миллиона рублей и вручаются дипломы лауреатов премии.

При этом, сроки подведения итогов конкурса не изменились. Решение будет принято до 30 декабря текущего года.