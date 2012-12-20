Конец света в очередной раз перенесли на неопределенный срок

Во всем мире готовятся к встрече апокалипсиса

21 декабря – день, на который запланирован конец света, - уже завтра. Во всем мире готовятся к встрече апокалипсиса, можно даже сказать, что с размахом. Например, 60-летний голландец Йохан Хьюберс построил "Ноев ковчег", причем в натуральную величину. Длина судна составила почти 134 метра, а высота – более 13 метров.

Во Франции тоже все неладно. Несколько дней назад французские правоохранительные органы ограничили доступ граждан в окрестности горы Бюгараш, которая считается одним из возможных убежищ на случай приезда сразу четырех всем известных наездников – Чумы, Войны, Голода и Смерти, хотя власти больше волнуются за безопасность посетителей – у горы очень крутые склоны.

Власти Аргентины также на несколько дней перекрыли доступ туристов к горе Уриторко, опасаясь волны суицидов. Такое решение было принято после того, как в социальной сети Facebook появилась страничка, авторы которой призывают 21 декабря совершить на вершине Уриторко "массовый духовный суицид".

Конец света откладывается - планете ничто не угрожает

Но российские ученые уверены – нет повода для паники. Астрономы не видят ни одной кометы или астероида, которые могли бы послужить причиной смерти цивилизации. Специально для паникеров и скептиков в Московском планетарии прочитали специальную лекцию "Астероидно-кометная опасность". Лекторий планетария был переполнен.

Потенциально опасных астероидов известно более тысячи. Тотальные разрушения нашей планете может принести космическое тело диаметром в один километр, но в околоземную орбиту, в основном, попадают метеориты диаметром от нескольких сантиметров до десятков метров.

"В феврале на совсем близком от Земли расстоянии – 25 тысяч километров – пролетит 50-метровое тело, но такие события – не редкость", - сказал директор Института астрономии РАН.

Астрологи с учеными соглашаются. 21 декабря, утверждают они, день обычного солнцестояния, а не Конца Света.

"В 12-м году период перехода – оранжевый, то есть напряженный, но в течение года было много гораздо более дисгармоничных энергий", - сообщил астролог Александр Зараев.

Также он добавил, что не планируется ни парада планет, ни аномального гравитационного воздействия на ядро земли, которое могло бы привести к извержениям вулканов и цунами.

Напомним, ажиотаж вокруг глобальной катастрофы, которая якобы произойдет 21 декабря 2012 года, связан с тем, что ученые обнаружили на раскопках один из древнейших календарей цивилизации майя. Календарь был рассчитан на полтора тысячелетия вперед и заканчивается именно 21.12.12. На самом деле, майя исчисляли этапы существования цивилизаций по 5125 лет, и в текущем месяце заканчивается очередной, 13-й этап, начавшийся 11 августа 3114 года до Рождества Христова. Ученые уверяют, что в письменах майя никогда не содержалось предсказаний конца света.

Между тем человечество уже много раз ошибалось в своих фатальных предсказаниях. Так, в 1900 году в Российской Империи около ста адептов секты "Красная Смерть" совершили ритуальное самосожжение, ожидая крушения мира. В 1967 году, по предсказанию датской секты Церковь Ортон Дана Андерса Йенсена, должна была произойти ядерная война. В 1980 году подобный исход цивилизации предсказывала бахаистская секта Леланда Дженсена и Чарльза Гейнза, соорудивших убежища в горах США. В 1993 году адепты украино-российской секты "Белое Братство" Марины Цвигун, объявившей себя Марией Дэви Христос, собирались совершить самосожжение.

В Уганде последователи секты "Движение за возрождение десяти заповедей" конец света сначала ждали в 1995 году, однако затем перенесли на 2000-й. В результате несколько сотен человек сожгли себя заживо. В 2008 должен был произойти конец света, который прогнозировала секта Петра Кузнецова. В ожидании этого события адепты заперлись в пещере в Пензенской области. В 2011 году миру "грозила" катастрофа, о которой говорил американский популярный проповедник Гарольд Кэмпинг.

Стоит отметить, что многие псевдохристианские секты основывают свои прогнозы о конце света на части Евангелия от Иоанна, которая называется Откровением Иоанна Богослова, или Апокалипсисом. В этой, заключительной части Нового завета говорится о втором пришествии Иисуса Христа на Землю. Согласно тексту евангелиста, этому событию будут предшествовать войны и катаклизмы.