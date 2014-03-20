Донос или ошибка: за что расстреляли создателей "Катюши"

Фото: "Москва Доверие"

1937 год. Руководители Реактивного научно-исследовательского института Георгий Лангемак и Иван Клейменов, без которых не было бы легендарной "Катюши", расстреляны. Долгие годы автором грозного оружия считался только Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской премии I степени, член-корреспондент Академии наук СССР Андрей Костиков, по странному совпадению возглавивший институт после ареста своих коллег.

Почему правительство тех лет решило расстрелять конструкторов, выковавших "оружие Победы", и только ли они ли были создателями "Катюши", читайте в материале M24.ru.

Чтобы разобраться в непростой судьбе создателей, сначала вспомним, какую роль сыграла установка в Великой Отечественной войне. "Катюша", или реактивный миномет на базе грузовика ЗиС-6 (позже - Studebaker US6), была принята на вооружение Красной Армией 21 июня 1941 года. Оружие представляет собой реактивный снаряд и пусковую установку, состоящую из направляющих - "рельс". Снаряд разгоняется по направляющей и при контакте с землей взрывается.

Советские полководцы массово использовали "Катюши", и это наводило ужас на противника: после залпа на месте цели оставалась только выжженная земля, а акустики Рейха не могли "засечь" русскую артиллерию.

Фото: ИТАР-ТАСС

За время войны было выпущено больше 10 тысяч установок, которые воевали на многих фронтах. Позже "Катюши" приноровились стрелять практически прямой наводкой, "выбивая" немцев из руин Берлина.

Работы по созданию ракетного оружия в Советском Союзе начались уже в 20-е годы. Этим занималась группа под руководством Георгия Лангемака, а в конце 1933 года в Москве появился первый в мире Реактивный научно-исследовательский институт, также известный как НИИ-3.

Директором института был назначен начальник газодинамической лаборатории Иван Клейменов, его заместителем – Сергей Королев (тот самый Королев, который станет потом отцом советской космонавтики). Позже туда пришел и Андрей Костиков. По многим свидетельствам, научные успехи его были невелики. Ранее он окончил Киевскую военную школу, потом Академию Жуковского, где в те времена учили не очень хорошо.

Вскоре Костиков стал начальником отдела по разработке жидкостных ракетных двигателей, но амбиции его простирались явно дальше. В документах того времени есть донос, где он пишет, что Лангемак, Глушко и так далее, "вместо того чтобы улучшать один образец, расширяют производство вширь". Другими словами, ученые якобы не усовершенствовали образец, а сразу запускали массовое производство с мыслью "глядишь, кто-то сам и улучшит".

Позже Костиков написал еще одну записку, но в ЦК КПСС, в результате чего руководство НИИ было арестовано. Потом Костиков стал и.о. главного инженера, а уже в 1938 году – главным инженером. Отметим, что в доносе речь шла о людях, которые "сознательно делают дело не так и тем самым наносят государству ущерб".

Инженер все учел: он "свой", сын разнорабочего, в прошлом слесарь, образование получал уже после революции, а Лангемак из семьи священника, учился в гимназии и воевал в царской армии.

Еще одним конкурентом Костикова в карьерном росте был Сергей Королев, заместитель руководителя института. И снова служебная записка в ЦК, в результате чего Королев, вместе с другим ученым, одним из основателей ракетной техники Валентином Глушко, оказывается в "шараге" – специализированном научном учреждении в системе НКВД, по сути, в тюрьме. Те, кто там сидят, продолжают работать над своими проектами, но под присмотром.

В 1940 году Андрей Костиков вместе со своим коллегой Иваном Гваем и представителем Главного артиллерийского управления Красной Армии Василием Аборенковым получил патент на изобретение. В июне 1941-го, буквально накануне войны, он показал новое оружие Сталину, и тот дал "добро" на запуск в производство.

Какой именно вклад в дело внес Костиков, до сих пор неизвестно. Ему достались уже почти готовые снаряды для "Катюши" и проект поперечной пусковой установки (напомним, в БМ-13 рельсы располагаются вдоль машины). Впрочем, многие параметры оружия были не заданы учеными, а продиктованы объективными причинами - габаритами, удобством применения, стоимостью.

Фото: ИТАР-ТАСС

В создании "Катюши" принимали участие десятки инженеров: те, кто разрабатывал двигатели, придумывал оперение, корпус, просто создавал идеологию реактивной артиллерии. При этом человека, который бы дал хотя бы концепцию боевого применения миномета, просто не было. Все было сделано "методом проб и ошибок".

Позже, в 1955 году, всех участников тех событий реабилитировали, но это не означало признания авторства. Только в годы перестройки подняли архивные дела и нашли доносы Костикова. Пересмотрев материалы, Георгия Лангемака, Ивана Клейменова и их коллег в 1991 году сделали Героями Социалистического Труда с формулировкой "за большой вклад в создание пусковых установок "БМ-13" – "Катюша".

Возвратились и к судьбе Костикова. Оказалось, что в его жизни не обошлось без тюрьмы: его пытались арестовать еще в начале войны, но тогда его спасла слава создателя "оружия Победы". Умер он в декабре 1950 года в чине генерал-майора и член-корреспондента Академии наук.

Что касается авторства - кто же именно создал "Катюшу", то, по мнению ученых, это был коллективный труд. Так, историк Никита Петров приводит в пример автомат Калашникова - оружие, за которым стоят десятки человек, но его символом стал всего один.

Выходит, руководители НИИ - Георгий Лангемак и Иван Клейменов - были создателями "Катюши" лишь отчасти, как и Костиков. Но за что же их тогда расстреляли?

Дело в том, что институт был в подчинении у маршала Михаила Тухачевского, которого обвинили по сфабрикованному "делу военных" - якобы попытке захвата власти и передаче тайных сведений Германии. Помимо самого маршала, расстреляли еще несколько десятков человек, в том числе и Лангемака с Клейменовым.

Тот факт, что ученые внесли значительный вклад в создание миномета, не отображается в "деле военных". Скорее, это просто стечение обстоятельств - они работали в "опальном" НИИ. А Костиков, долгое время считавшийся автором легендарной "Катюши", просто оказался в нужное время и в нужном месте и решил таким образом снискать себе славу.