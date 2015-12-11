Почему смайлики стоит использовать в деловой переписке

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Большинство людей не ставит точки в конце сообщений, потому что этот знак препинания выглядит слишком серьезным и категоричным. К такому выводу пришли американские ученые из Бингемтонского университета в Нью-Йорке.Их работа опубликована в в журнале Computer in human Behavior.

В эксперименте участвовали 126 студентов бакалавриата. Им давали прочитать электронные диалоги с приглашениями встретиться вечером или сходить в кино. Те ответы, которые заканчивались точкой ("давай." и "пошли."), респонденты оценили как менее искренние, чем те, в которых не было никаких знаков препинания.

Интернет-эксперт Антон Меркуров рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что люди также стараются смягчить резкие высказывания с помощью смайликов и эмодзи.

"Я ставлю не только смайлики, но и ныне популярные эмодзи. Ими можно вообще без слов рассказать все, что вы думаете, сообщить о той или иной ситуации. Даже дети это понимают. Когда мы общаемся по интернету текстом, у нас достаточно ограниченное количество способов передачи информации: мы не видим собеседника, не понимаем, как он себя ведет и в какой ситуации находится", – сказал он.

По мнению эксперта, в деловой переписке тоже нужно использовать смайлики. Таким способом можно разрядить обстановку и сделать беседу приятнее.

Меркуров также рассказал, что смайлы сейчас популярны не только в переписке, но и при создании карт Maps Engine. "Вы вводите изображение самолетика, и вам показывают ближайшие аэропорты, или ставите знак доллара и видите обменные пункты валют", – добавил он.

Ранее The Telegraph сообщало об акции пользовательниц Facebook, которые просили убрать из соцсетей смайлы "жирная" и "некрасивая". Соответствующую петицию подписали больше 26 тысяч человек. Пользователи утверждают, что эти две эмодзи не являются чувством и не отвечают на вопрос: "Как вы себя чувствуете"?

Протест поддержали и пользователи Twitter. В соцсети даже появился хештег #fatisnotafeeling (перевод: жирность – это не чувство). В свою очередь, в Facebook сообщили, что все пользователи могут сами создавать нужные им эмодзи, в выборе смайлов их никто не ограничивает.