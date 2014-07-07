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Москва 24

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07 июля 2014, 19:32

В Москве прошли учения заграничных антинаркотических служб

учения наркотики

В Москве прошли учения сотрудников антинаркотических служб азиатских стран, сообщает телеканал Москва 24.

В учениях приняли участие делегации из Афганистана, Пакистана, Киргизии и других стран.

Фото: ИТАР-ТАСС

Они перенимали опыт московских коллег - штурмовали здание, по замыслу организаторов захваченное террористами. Теоретические занятия прошли 6 июля, а практику они прошли 7 июля.

В Москве прошли учения сотрудников заграничных антинаркотических служб

Все участники тренировки были в строгих костюмах и галстуках. Представители антинаркотических структур приехали в Москву скорее за теорией, чем за практикой.

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"Все, что нам показали, для Афганистана в новинку. Для нас это как лекарство. С распространением наркотиков мы боремся изо всех сил, но технически и тактически мы, конечно, от вас отстаем", - сказал один из представителей афганской делегации.

Представитель пакистанской группы отметил, что специальные виды оружия и радиогарнитуры в защитных шлемах у них встречаются редко - только в элитных подразделениях.

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