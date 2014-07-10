Беженцы из Украины смогут продолжить учебу в российских техникумах

ИТАР-ТАСС
Беженцы из Украины со статусом соотечественников смогут продолжить обучение по программам среднего профессионального образования в России, сообщает пресс-служба Минобрнауки.
Об этом министерство проинформировало органы государственного управления в сфере образования 45 регионов России, в которых живут беженцы из Украины.
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Прием заявлений на очную форму обучения будет проходить до 1 октября 2014 года. А по определенным специальностям, требующим творческих, физических и психологических способностей – до 15 сентября, говорится в сообщении.
При этом студентов будут принимать только на первый курс. Студенты других курсов в течение 10 дней после зачисления смогут пройти аттестацию и будут переведены на соответствующий курс.
Статус соотечественникаСтатусом соотечественника за рубежом обладают граждане РФ, постоянно проживающие за пределами РФ; лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах, входивших в состав СССР, получившие гражданство этих государств или ставшие лицами без гражданства.
Соотечественниками также являются выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской республики, РСФСР, СССР и Российской Федерации, имевшие соответствующую гражданскую принадлежность и ставшие гражданами иностранного государства или лицами без гражданства. А также потомки лиц, принадлежавших к вышеуказанным трем группам, кроме потомков лиц титульных наций иностранных государств.