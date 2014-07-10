Беженцы из Украины смогут продолжить учебу в российских техникумах

ИТАР-ТАСС

Беженцы из Украины со статусом соотечественников смогут продолжить обучение по программам среднего профессионального образования в России, сообщает пресс-служба Минобрнауки.

Об этом министерство проинформировало органы государственного управления в сфере образования 45 регионов России, в которых живут беженцы из Украины.

Прием заявлений на очную форму обучения будет проходить до 1 октября 2014 года. А по определенным специальностям, требующим творческих, физических и психологических способностей – до 15 сентября, говорится в сообщении.

При этом студентов будут принимать только на первый курс. Студенты других курсов в течение 10 дней после зачисления смогут пройти аттестацию и будут переведены на соответствующий курс.