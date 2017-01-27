Последствия снегопада устраняют 35 тысяч коммунальщиков

Фото: m24.ru/Роман Балаев
Более 10 тысяч единиц спецтехники и 35 тысяч коммунальщиков задействованы в уборке столичных улиц от снега, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
По словам пресс-секретаря заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Игоря Пергаменщика, спецмашины прометают дороги, обрабатывают противогололедными средствами тротуары, межквартальные проезды, парковки и дворы.
Также внимание уделяют уборке подходов к станциям метро, остановкам общественного транспорта, подземным и надземным переходам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
В пятницу, 27 января, объявлен желтый уровень опасности погоды. Днем столбики термометров покажут от 1 до 3 градусов ниже нуля. К ночи ожидается усиление снегопада и ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.