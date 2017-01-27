Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января 2017, 10:18

Город

Последствия снегопада устраняют 35 тысяч коммунальщиков

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Более 10 тысяч единиц спецтехники и 35 тысяч коммунальщиков задействованы в уборке столичных улиц от снега, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам пресс-секретаря заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Игоря Пергаменщика, спецмашины прометают дороги, обрабатывают противогололедными средствами тротуары, межквартальные проезды, парковки и дворы.

Также внимание уделяют уборке подходов к станциям метро, остановкам общественного транспорта, подземным и надземным переходам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

Как вести себя в гололед. Инструкция

Сильный снегопад накрыл столицу 26 января, из-за метели и сильного ветра было объявлено штормовое предупреждение. За минувшие сутки в городе выпало семь миллиметров осадков, то есть более 15 процентов от январской нормы. Высота снежного покрова увеличилась до 38–40 сантиметров.

В пятницу, 27 января, объявлен желтый уровень опасности погоды. Днем столбики термометров покажут от 1 до 3 градусов ниже нуля. К ночи ожидается усиление снегопада и ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.

уборка снега коммунальщики спецтехника Игорь Пергаменщик городское хозяйство городское управление

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика