Последствия снегопада устраняют 35 тысяч коммунальщиков

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Более 10 тысяч единиц спецтехники и 35 тысяч коммунальщиков задействованы в уборке столичных улиц от снега, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам пресс-секретаря заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Игоря Пергаменщика, спецмашины прометают дороги, обрабатывают противогололедными средствами тротуары, межквартальные проезды, парковки и дворы.

Также внимание уделяют уборке подходов к станциям метро, остановкам общественного транспорта, подземным и надземным переходам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.