Полиция США подтвердила убийство гражданина России

Фото: ТАСС/Zuma/Michael Mullenix

Убитый в Мэриленде Артем Зиберов был гражданином России, передает РИА Новости со ссылкой на полицейское управление уезда Монтгомери штата Мэриленд.

18-летнего Артема Зиберова и 17-летнего Шади Ади Наджара застрелили 5 июня вечером в жилом районе близ Монтгомери-Виллидж. Тела молодых людей нашли в припаркованном автомобиле после того, как в "911" поступил звонок о стрельбе.

Полиция объявила вознаграждение в размере десяти тысяч долларов за любую помощь в поимке нападавших. Посольство России в США связалось с Госдепартаментом, чтобы получить дополнительную информацию о случившемся.