Убийство мэра Нефтеюганска мог заказать Ходорковский – СК

Михаил Ходорковский. Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Следственный комитет возобновил расследование дела об убийстве в 1998 году мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии СКР, убийство мог заказать глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. В рамках расследования ведомство планирует его допросить.

"Отсутствие Ходорковского на территории России не станет препятствием для проведения с ним всех необходимых следственных действий", – отметил официальный представитель СК Владимир Маркин.

Ранее правоохранители считали, что организатором убийства мэра Нефтеюганска, который якобы представлял опасность или действовал вопреки интересам ЮКОСа, был экс-начальник службы безопасности нефтяной компании Алексей Пичугин, а заказчиком – вице-президент Леонид Невзлин.

В мае 1998 года Петухов обвинил ЮКОС в том, что компания не платит налоги в местный бюджет, из-за чего работники не получают зарплату.

Мэр объявил голодовку, выдвинув требования: возбудить уголовное дело в связи с неуплатой налогов, отстранить от работы начальника налоговой инспекции Нефтеюганска и начальника налоговой инспекции Ханты-Мансийского округа, погасить недоимку и прекратить вмешательство ЮКОСа в деятельность органов местного самоуправления.

Голодовка Петухова длилась неделю и прекратилась после обещания губернатора округа Александра Филипенко проверить информацию и принять меры.

Через несколько дней после окончания голодовки по дороге на работу пешком Петухова расстреляли из пистолета-пулемета неподалеку от здания городской администрации.

Жена Петухова Фарида Исламова отмечала, что убийство ее мужа "нужно было только Ходорковскому, больше никто не мог".

Пичугина осудили на 20 лет колонии строго режима. Позже Страгсбургский суд счел несправедливым суд над экс-сотрудником ЮКОСа и обязал Россию выплатить ему 9,5 тысячи евро.