В 2013 году в Москве раскрыли 80 процентов убийств

В 2013 году в столице раскрыли 322 убийства, что составляет почти 80% от общего числа совершенных, сообщил руководитель следственного управления СК РФ по Москве Вадим Яковенко.

По его словам, это связано с существенной активизацией взаимодействия следственного комитета с оперативными подразделениями ГУ МВД России по Москве. Среди наиболее показательных он назвал раскрытие убийства Егора Щербакова осенью 2013 года в Западном Бирюлеве.

Яковенко также рассказал, что число убийств в Москве сокращается уже пятый год подряд: в 2010 году их было 582, в 2011 - 491, в 2012 - 447. При этом количество особо тяжких преступлений в ЗАО и ЮВАО в прошлом году увеличилось более чем на 70%, а в Центральном, Троицком и Новомосковских округах - на 50%.

Кроме того, в Москве продолжает снижаться число зарегистрированных изнасилований. Больше всего их зарегистрировано в Южном и Северном округах Москвы (54 и 30 соответственно), меньше всего - в Северо-Западном (10) и Восточном (13). Что касается раскрываемости изнасилований, то она выросла на 6% по сравнению с 2012 годом и составила 80%.