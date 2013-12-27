В Подмосковье застрелили замгендиректора НИИ прикладной химии

Фото: ИТАР-ТАСС

Заместитель генерального директора ФГУП "НИИ прикладной химии" Евгений Иванов убит в минувший четверг в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом информирует ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов Московской области.

Преступник несколько раз выстрелил в 54-летнего Иванова, после чего скрылся. От полученных ранений замгендиректора НИИ скончался до прибытия кареты "скорой помощи". В настоящее время следователи рассматривают несколько версий убийства, в том числе связанную с профессиональной деятельностью погибшего.

Научно-исследовательский институт прикладной химии в Сергиевом Посаде - головной разработчик взрывчатых материалов и пиротехнических изделий военного и гражданского назначения. Входит в Научно-производственный концерн "Технологии машиностроения" Госкорпораци Ростех.