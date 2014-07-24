Для обвиняемых в убийстве Думбадзе попросили от 4 лет до пожизненного

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Прокурор попросил для троих фигурантов дела об убийстве грузинского генерала Романа Думбадзе от четырех лет до пожизненного заключения, передает "Интерфакс".

Главный фигурант дела - Гочи Квирикашвили, он обвиняется в убийстве, незаконном приобретении и хранении оружия. По версии следствия, за 200 тысяч долларов он согласился "убрать" Думбадзе, скрывавшегося в Москве.

Квирикашвили организовал преступную группу, в которую вошли трое его соотечественников: Роман Белкания, его племянник Торнике Квирикашвили и Александр Беришвили. Гособвинение попросило для них пожизненный срок, 21 год и четыре года колонии соответственно.

Злоумышленники вооружились самодельным пистолетом калибра 5,45 мм с глушителем, купили автомобиль и мобильные телефоны для связи.

Днем 21 мая 2012 года Торнике Квирикашвили убил вышедшего из подъезда генерала, выстрелив в него из пистолета не менее 8 раз. От полученных ранений мужчина скончался на месте, а преступники с места происшествия скрылись.

3 июня 2012 года исполнителя убийства задержали. Позже он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Кроме того, Квирикашвили пошел на досудебное соглашение, подробно рассказав о роли каждого участника преступления.

Невиновным в убийстве признали только Беришвили, но он фигурирует в деле из-за хранения оружия. Впрочем, присяжные признали его "заслуживающим снисхождения". Гочи Квирикашвили в 2012 году приговорили к 14 годам колонии, позже срок наказания снизили до 13 лет.

Напомним, экс-генерал вооруженных сил Грузии Роман Думбадзе с 2004 года отбывал пожизненное заключение за измену родине – в пору его командования Батумской бригадой он заявил о неподчинении министерству обороны страны.

Думбадзе сказал, что будет подчиняться только занимавшему на тот момент пост главы Аджарии Аслану Абашидзе. Вскоре Думбадзе арестовали и осудили.

В августе 2008 года грузинская сторона передала России генерала в обмен на 12 своих военных. В 2010 году Думбадзе получил российское гражданство.