Присяжных для суда по делу Политковской будут отбирать в третий раз

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Мосгорсуд 23 июля вновь попробует отобрать присяжных для рассмотрения дела об убийстве Анны Политковской. Это будет уже третья попытка набрать коллегию.

До этого отбор дважды переносили: из-за недостаточного количества кандидатов и из-за плохого самочувствия адвоката, сообщает РИА Новости. Обвиняемыми по делу проходят Лом-Али Гайтукаев, братья Рустам, Ибрагим и Джабраил Махмудовы, а также Сергей Хаджикурбанов. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Похищение человека" и "Вымогательство".

Напомним, резонансное убийство журналистки Анны Политковской произошло 7 октября 2006 года. По версии следствия, братья Махмудовы получили от экс-милиционера Павлюченкова информацию о месте жительства погибшей и расположились на пути ее следования. Увидев ее, Ибрагим Махмудов сообщил об этом своему брату Джабраилу, а тот в свою очередь Рустаму, который вошел за ней в подъезд дома. Когда журналистка зашла в лифт, Рустам Махмудов выстрелил в нее несколько раз из пистолета. После этого обвиняемые скрылись, оставив орудие убийства на месте происшествия.

Павлюченков получил 11 лет колонии строго режима. Предполагаемый организатор убийства - Гайтукаев - отбывает срок за покушение на бизнесмена Геннадия Корбана.