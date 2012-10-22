Форма поиска по сайту

22 октября 2012, 12:50

Происшествия

Чиновников Щелково обыскали в ходе расследования подготовки убийства

Заместитель мэра подмосковного Щелково Андрей Кирилочкин и руководитель местного заксобрания Рушан Махмутов подозреваются в подготовке убийства коммерсанта

В кабинетах чиновников Щелково прошли обыски в рамках расследования подготовки убийства. В октябре в следственные органы обратился житель подмосковного города, который сообщил о том, что должностные лица готовят преступление.

По заявлению была организована доследственная проверка, в рамках которой 18 октября был проведен ряд осмотров рабочих кабинетов чиновников. Их данные не раскрываются в интересах следствия, пояснили в пресс-службе Следственного комитета по Московской области.

В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются. По их результатам будет принято процессуальное решение.

