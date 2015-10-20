Водитель красногорского стрелка сдался полиции

Водитель красногорского стрелка явился к следователю

Предполагаемый сообщник красногорского стрелка Шота Элизбарашвили добровольно сдался правоохранительным органам, сообщает телеканал "Москва 24".

"Элизбарашвили добровольно сдался правоохранителям, сейчас с ним работают следователи", - заявил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.

По его словам, Элизбарашвили работал водителем у подозреваемого в нескольких убийствах в Красногорске Амирана Георгадзе. Ранее в МВД сообщали, что мужчина выполнял у Георгадзе функции охранника.

Задержанный водитель уже дал показания следствию, рассказав о последовательности убийств.

"Адвокат водителя позвонил в правоохранительные органы и сообщил, что Шота Элизбарашвили хочет добровольно прийти в следственные органы. Сейчас с ним работают следовали. Со слов водителя он был рядом с Георгадзе до момента убийства случайного прохожего - скутериста, после чего испугался и решил добровольно прийти в правоохранительные органы", - передает слова Маркина "Интерфакс".

"Хронология такова, как мы вчера и говорили: сначала администрация, потом едут к себе в коттедж - там назначена встреча компаньону который должен крупную сумму денег", - добавил он.

Напомним, днем 19 октября Амиран Георгадзе, занимающийся строительным бизнесом, пришел в администрацию Красногорского района. Между ним и замглавы района Юрием Карауловым началась беседа, которая перетекла в ссору. Тогда предприниматель позвал Элизбарашвили, который принес оружие – автомат или карабин "Сайга". Оружие заклинило, тогда Георгадзе расстрелял из пистолета Караулова и Котляренко, который находился в том же кабинете.

После убийства Георгадзе вместе с водителем скрылись с места происшествия. Позже стало известно, что, скрываясь от правоохранительных органов, подозреваемый в убийстве расстрелял еще одного человека.

Кроме того, в ходе обыска квартиры Георгадзе следователи обнаружили тело четвертой жертвы. По словам Маркина, четвертый убитый - Трестан Закаидзе, партнер Георгадзе по строительному бизнесу.