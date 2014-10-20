В Мытищах предъявили обвинение наркоманке, случайно убившей новорожденную дочь

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В подмосковных Мытищах следователи предъявили обвинение 25-летней местной жительнице, случайно убившей свою маленькую дочь, сообщает пресс-служба СК по Московской области.

По данным следствия, обвиняемая, находясь дома в состоянии наркотического опьянения, начала кормить свою новорожденную дочь, однако уснула и выронила ребенка. Девочка упала вниз головой на паркет, после чего была госпитализирована. Несмотря на помощь медиков от полученных травм ребенок скончался в больнице .

В ходе допроса у следователя обвиняемая полностью признала свою вину. В данный момент с нее взяли подписку о невызде. Кроме того, проводятся допросы родственников, соседей, а также иных лиц, обладающих значимой информацией для дальнейшего расследования уголовного дела.

Отметим, что в июле полицейские задержали женщину, убившую собственного 13-летнего сына - москвичка нанесла своему ребенку несколько десятков ножевых ранений.