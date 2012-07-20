Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Жизнь в мире

20 июля 2012, 18:10

В одном из кинотеатров США неизвестный расстрелял 12 человек

убийства США жизнь в мире

ИТАР-ТАСС

В одном из кинотеатров США на премьере фильма про Бэтмена «Темный рыцарь: Возрождение легенды» неизвестный устроил кровавую бойню, открыв стрельбу в переполненном кинозале. Инцидент произошел в городе Аврора (штат Колорадо), передает Reuters.

В результате было убито 12 человек, еще около 50 получили ранения. По словам очевидцев, едва начался фильм, в зале появился мужчина в камуфлированной одежде. Преступник бросил на пол баллон, из которого начал выделяться, предположительно, слезоточивый газ, и открыл огонь из автоматического оружия.

Поначалу зрители не поняли, что происходит, так как настоящая стрельба началась одновременно с перестрелкой на экране, кроме того, многие решили, что мужчина – участник шоу, приуроченного к премьере. Затем в зале началась паника, люди бросились к выходам.

По предварительным данным, преступник действовал хладнокровно, он шел за убегающими людьми и стрелял, что называется, на выбор. Вызванная на место полиция обнаружила стрелявшего на стоянке кинотеатра возле автомобиля и задержала его. Сопротивления преступник не оказал. В машине была обнаружена взрывчатка и несколько единиц стрелкового оружия.

Позже полиция сообщила имя убийцы. Это американец Джеймс Холмс 1987 года рождения. Мотивы преступления пока неизвестны, сейчас полиция допрашивает преступника.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать