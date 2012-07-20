В одном из кинотеатров США неизвестный расстрелял 12 человек

ИТАР-ТАСС

В одном из кинотеатров США на премьере фильма про Бэтмена «Темный рыцарь: Возрождение легенды» неизвестный устроил кровавую бойню, открыв стрельбу в переполненном кинозале. Инцидент произошел в городе Аврора (штат Колорадо), передает Reuters.

В результате было убито 12 человек, еще около 50 получили ранения. По словам очевидцев, едва начался фильм, в зале появился мужчина в камуфлированной одежде. Преступник бросил на пол баллон, из которого начал выделяться, предположительно, слезоточивый газ, и открыл огонь из автоматического оружия.

Поначалу зрители не поняли, что происходит, так как настоящая стрельба началась одновременно с перестрелкой на экране, кроме того, многие решили, что мужчина – участник шоу, приуроченного к премьере. Затем в зале началась паника, люди бросились к выходам.

По предварительным данным, преступник действовал хладнокровно, он шел за убегающими людьми и стрелял, что называется, на выбор. Вызванная на место полиция обнаружила стрелявшего на стоянке кинотеатра возле автомобиля и задержала его. Сопротивления преступник не оказал. В машине была обнаружена взрывчатка и несколько единиц стрелкового оружия.

Позже полиция сообщила имя убийцы. Это американец Джеймс Холмс 1987 года рождения. Мотивы преступления пока неизвестны, сейчас полиция допрашивает преступника.