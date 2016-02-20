Следователи раскрыли совершенное семь лет назад двойное убийство

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Столичные следователи раскрыли двойное убийство, совершенное в 2008 году. Злоумышленником оказался уроженец Калужской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Двойное убийство было совершено в октябре 2008 года на Профсоюзной улице. В автомобиле нашли тело женщины, убитой выстрелами в голову и грудь и мужчину, который скончался в больнице от ранения в голову.

Спустя некоторое время на улице Новопесчаной неизвестный обстрелял пенсионерку, трижды ранил женщину и отобрал у нее сумку с 400 тысячами рублей.

Уже в этом году было установлено, что в каждом из этих преступлений использовался один и тот же пистолет. Кроме того, из него в 2009 году убили жительницу Обнинска.

13 февраля подозреваемый был задержан. Ему предъявили обвинении в совершении трех убийств, покушении на еще одно, а также в разбойных нападениях.

Злоумышленник оказался рецидивистом, он уже неоднократно был судим за особо тяжкие преступления.