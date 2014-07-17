В ЮВАО убили замдиректора магазина "Пятерочка"

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На юго-востоке Москвы убили замдиректора одного из магазинов сети "Пятерочка", сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Тело женщины было найдено утром 17 июля в подвале здания на улице Малышева. По данным следствия, из магазина был похищен сервер, на котором хранились данные записей с камер видеонаблюдения. Общая сумма ущерба будет установлена после инвентаризации.

В настоящее время опрашиваются сотрудники магазина, назначена судмедэкспертиза. В столичном управлении СК возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Кража".