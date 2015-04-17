Подозреваемому в убийстве режиссера Тамары Якжиной предъявлено обвинение

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Следствие предъявило обвинение по делу об убийстве режиссера-документалиста Тамары Якжиной. Сосед женщины, 52-летний Игорь Дроздов, полностью признал свою вину, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на адвоката обвиняемого Вадима Мирошниченко.

"17 апреля Игорю Дроздову предъявлено обвинение. Он полностью признает вину, сотрудничает со следствием и раскаивается в содеянном", - пояснил адвокат.

Напомним, на прошлой неделе следствие сообщило о задержании и аресте двоих подозреваемых по делу об исчезновении женщины – ранее судимых 31-летнего москвича Романа Фирсова и 52-летнего уроженца Баку Эльмана Карякина. 14 апреля стало известно, что в рамках этого дела задержан третий подозреваемый – сосед Якжиной.

При задержании у мужчин были обнаружены и изъяты документы на продажу квартиры режиссера.

15 апреля тело убитой было обнаружено на северо-западе Подмосковья, неподалеку от Волоколамского шоссе. О его местонахождении сообщил один из задержанных.

Тамара Якжина пропала без вести 16 марта. Об исчезновении женщины в полицию сообщили родственники. По словам знакомых режиссера, в интернете появились объявления о продаже ее квартиры, но потом рекламу удалили.