Задержаны еще двое подозреваемых в убийстве брата Ким Чен Ына

Фото: AP/Shizuo Kambayashi

Полиция арестовала еще двух подозреваемых в убийстве Ким Чон Нама – единокровного брата лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает газета The Times.

По данным правоохранительных органов Малайзии, в убийстве участвовала группа из шести человек.

Ранее были арестованы две женщины – гражданки Индонезии и Мьянмы, их подозревают в причастности к убийству Ким Чон Нама.