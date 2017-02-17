Задержаны еще двое подозреваемых в убийстве брата Ким Чен Ына

Фото: AP/Shizuo Kambayashi
Полиция арестовала еще двух подозреваемых в убийстве Ким Чон Нама – единокровного брата лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает газета The Times.
По данным правоохранительных органов Малайзии, в убийстве участвовала группа из шести человек.
Ранее были арестованы две женщины – гражданки Индонезии и Мьянмы, их подозревают в причастности к убийству Ким Чон Нама.
Ким Чон Нам, старший единокровный брат Ким Чен Ына, был отстранен от наследования высшего государственного поста после Ким Чен Ира, покинул страну и жил за границей.