17 февраля 2017, 11:26

Происшествия

Задержаны еще двое подозреваемых в убийстве брата Ким Чен Ына

Фото: AP/Shizuo Kambayashi

Полиция арестовала еще двух подозреваемых в убийстве Ким Чон Нама – единокровного брата лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает газета The Times.

По данным правоохранительных органов Малайзии, в убийстве участвовала группа из шести человек.

Ранее были арестованы две женщины – гражданки Индонезии и Мьянмы, их подозревают в причастности к убийству Ким Чон Нама.

Ким Чон Нам был отравлен неизвестными химическими веществами 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпур. По разным данным, его укололи отравленными иглами, плеснули токсичной жидкостью или провели по лицу тампоном, смоченным в яде.

Ким Чон Нам, старший единокровный брат Ким Чен Ына, был отстранен от наследования высшего государственного поста после Ким Чен Ира, покинул страну и жил за границей.

убийства следствие задержания КНДР жизнь в мире

