Телеведущего Рыбакина до смерти забили бейсбольной битой – СК

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Причиной смерти журналиста с телеканала "360 ° Подмосковье" Андрея Рыбакина стали множественные удары бейсбольной битой, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По версии правоохранителей, 12 июля 2014 года Рыбакин у себя дома повздорил со знакомым. В ходе драки подозреваемый нанес множественные удары битой по голове ведущего, от полученных травм потерпевший скончался.

Для установления всех обстоятельств случившегося назначена судмедэкспертиза. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Напомним, 15 июля примерно в 21:30 тело Андрея Рыбакина обнаружили в квартире в районе станции метро "Университет", где он жил последние несколько месяцев. Позже был задержан подозреваемый в убийстве.

Андрей Рыбакин вел на телеканале "360 ° Подмосковье " программу "Видеорегистратор". Также известен своими видеообзорами автомобилей на YouTube.