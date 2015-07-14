ФСБ передала в прокуратуру дело об организации убийства Старовойтовой

Фото: ТАСС/Николай Малышев

Следственная группа УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти передала в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения дело об организации убийства Галины Старовойтовой, передает ТАСС.

В совершении преступления обвиняют бывшего депутата Госдумы Михаила Глущенко.

"Время потребуется не только для утверждения обвинительного заключения. Прокуратура должна проверить добросовестность исполнения Глущенко условий заключенного досудебного соглашения ("сделки со следствием"), чтобы дело могло рассматриваться судом в особом порядке, без исследования доказательств", – пояснил адвокат обвиняемого Александр Афанасьев.

Напомним, в конце марта Глущенко заключил сделку со следствием, по условиям которой он даст показания на заказчика убийства. В ходе допроса Глущенко признался в соучастии в убийстве Старовойтовой, а также назвал еще одного участника преступления.

Галину Старовойтову убили 20 ноября 1998 года около своей квартиры в Санкт-Петербурге. По версии следствия, ее расстреляли члены "тамбовской" группировки по заказу прапорщика ГРУ Юрия Колчина. Спустя семь лет, в 2005 году, заказчика и одного из исполнителей убийства приговорили к 20 и 23,5 годам колонии. Второй нападавший скрылся, найти его так и не удалось.

Позже Колчин, будучи в колонии, рассказал следователям, что к делу причастен депутат Госдумы Михаил Глущенко, входивший в "тамбовскую" ОПГ, но доказать его вину так и не удалось и дело до конца не раскрыли. ФСБ возобновила дело только в 2013 году, когда получила улики против депутата, а в конце года Глущенко было предъявлено обвинение.