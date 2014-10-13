На юго-западе Москвы ищут убийцу с топором

Фото: ТАСС/ Сергей Бобылев

Уголовное дело возбуждено по факту убийства мужчины и нападения на молодого человека на юго-западе столицы, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Москве.

По версии следствия, в Воронцовском лесу 12 октября неизвестный несколько раз ударил топором по голове 46-летнего мужчину, который от полученных ранений скончался на месте. Затем, выйдя из леса и находясь на улице Миклухо-Маклая, мужчина с топором нанес удар в шею 22-летнему молодому человеку, но тому удалось убежать и обратиться за медицинской помощью.

В настоящее время неизвестный разыскивается. Уголовное дело возбуждено по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство". Мужчине грозит до 25 лет лишения свободы.

Напомним, что в сентябре на сотрудников столичной полиции напал мужчина с топором. Полицейские прибыли по вызову в один из домов на улице Москворечье. Там неизвестный мужчина угрожал физической расправой работнику ЖЭКа. При виде полиции мужчина набросился на сотрудников правоохранительных органов.

После нескольких предупреждений полицейские были вынуждены применить оружие, в результате чего мужчина был ранен в ногу. Конфликт между мужчиной и работником ЖЭКа произошел из-за того, что последний демонтировал незаконно установленную решетку в подъезде дома.