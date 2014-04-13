По факту убийства на рынке в Истре возбуждено уголовное дело

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Следователи подмосковного главка СКР возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины на рынке в Истре, сообщает пресс-служба ведомства.

Подозреваемый задержан, собираются доказательства его причастности к убийству. Решается вопрос о его аресте.

Напомним, 12 апреля в результате поножовщины на рынке в подмосковной Истре погиб человек.

По данным следствия, конфликт произошел между двумя уроженцами Азербайджана из-за торгового места. В ходе ссоры один из них нанес другому ножевое ранение в область бедра, другой ответил ударом ножом в область грудной клетки.