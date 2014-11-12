СК рассказал, зачем бандиты убивали водителей в Подмосковье

СК сообщил об обезвреживании банды, убивавшей водителей

Следственный комитет России совместно с МВД и ФСБ установили полный состав преступной группы, совершавшей убийства водителей на дорогах Москвы и Подмосковья. Об этом сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

По его словам, начаты первые задержания и аресты участников банды. Один из подозреваемых оказал вооруженное сопротивление при задержании и был убит. При этом информация о личностях членов преступной группы пока не разглашается в интересах следствия.

Следователи нашли и изъяли оружие, которым пользовались преступники.

Кроме того, не подтверждается версия о том, что члены банды подражали персонажам популярной компьютерной игры GTA, которые убивали ради самого процесса. По версии следствия, участники банды руководствовались лишь корыстными мотивами, похищая деньги своих жертв.

"Уже сегодня можно сказать, что эта группировка отличалась сплоченностью, наличием лидеров, постоянством форм и методов преступной деятельности, тщательным планированием конкретных преступлений, четким распределением ролей между соучастниками, методами конспирации, наличием у них огнестрельного оружия и боеприпасов к нему", - цитирует Маркина официальный сайт СК.

Напомним, летом 2014 года стало известно о серии нападений на автомобилистов на дорогах Москвы и области. Преступления были совершены одним и тем же способом: преступники подкидывали на дорогу шипы, а затем, когда машина останавливалась, расстреливали водителей.

Предполагается, что первое убийство преступники совершили еще в сентябре 2013 года. Тогда на трассе М-9 в Подмосковье нашли тело водителя джипа Toyota Land Cruiser. Еще один водитель был убит через полтора месяца в Истринском районе. Банде приписывают также убийство, совершенное в конце 2013 года в Москве. Тогда в Югорском проезде на севере столицы в бытовке нашли тела трех бригадиров-грузчиков и одного неизвестного мужчины.

Кроме того, 3 мая 2014 года на 84-м километре трассы М-4 "Дон" был найден автомобиль KIA Ceed, возле которого лежали тела застреленных мужчины и женщины. У самой машины было повреждено колесо. При этом далеко не сразу уголовные дела объединили в одно.

В июле на 45-м километре трассы М-4 застрелили 53-летнего водителя – уроженца Тульской области. Колесо его машины также было повреждено. Третье похожее преступление произошло на обочине Малого бетонного кольца в районе деревни Фоминское. Тело нашли 18 августа.

Стоит отметить, что по информации СМИ, на счету банды числится не менее 20 убитых водителей и их пассажиров. При этом фактов нападений было еще больше, но нескольким жертвам преступников удалось спастись.