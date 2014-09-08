Внук королевы или женщина: кого считали Джеком Потрошителем

"Утро": В Британии установлена личность Джека Потрошителя

Британский сыщик-любитель Рассел Эдвардс установил, кем на самом деле был знаменитый лондонский убийца Джек Потрошитель, им оказался парикмахер польского происхождения Аарон Косминский.

К такому выводу Эдвардс пришел, получив тесты ДНК с платка одной из жертв убийцы. Косминского задержали тогда по другому делу - он якобы пытался зарезать свою сестру. После его ареста убийства женщин в Лондоне прекратились.

В списке предполагаемых преступников были самые разные люди - от врача до принца. M24.ru рассказывает о самых интересных подозреваемых по делу Потрошителя.

Джек Потрошитель Джек Потрошитель - псевдоним, который приписывают серийному лондонскому убийце конца XIX века. Точное число его жертв неизвестно, но большинство исследователей сходятся на пяти - это проститутки Мэри Энн Николз, Энни Чэпмен, Элизабет Страйд, Кэтрин Эддоус и Мэри Джейн Келли. У всех потерпевших был одинаковый характер травм, за которые маньяк и получил прозвище "Потрошитель". Джек Потрошитель - псевдоним, который приписывают серийному лондонскому убийце конца XIX века. Точное число его жертв неизвестно, но большинство исследователей сходятся на пяти - это проститутки Мэри Энн Николз, Энни Чэпмен, Элизабет Страйд, Кэтрин Эддоус и Мэри Джейн Келли. У всех потерпевших был одинаковый характер травм, за которые маньяк и получил прозвище "Потрошитель". Во время расследования убийств в полицию и газеты приходили тысячи писем, некоторые из которых принимались за послание от самого преступника. Наиболее известно "Письмо из ада" - послание, к которому была прикреплена коробка с человеческой почкой. Отметим, что настоящего убийцу так и не нашли.



Самым именитым фигурантом дела был внук королевы Виктории Альбер Виктор – наследник короны, который не смог занять престол. Считалось, что он мстил проституткам за свои венерические заболевания, от которых якобы и умер.



Принц Альбер Виктор. Фото: wikimedia.org

Впоследствии оказалось, что на все пять убийств у Альбера было алиби, но после серии убийств принца якобы упрятали в психиатрическую клинику, где он умер. Некоторые исследователи связывают это с борьбой за трон. При этом задокументированной причиной смерти был обычный грипп.

Некоторые исследователи предполагали, что убийцей была женщина. По мнению одного юриста, под маской Джека-Потрошителя скрывалась Лиззи Уильямс - жена королевского врача Джона Уильямса, которого считают главным подозреваемым по делу Джека-потрошителя.

Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Фото: wikimedia.org

На причастность женщины к убийствам указывает то, что над жертвами не было совершено сексуального насилия, а вещи погибших были сложены "в женской манере". Находятся и мотивы – якобы женщина не могла иметь детей и поэтому мстила проституткам. Кроме того, "Письмо из ада" было написано женской рукой.

Сам Артур Конан Дойль, автор "Шерлока Холмса", считал, что за всеми преступлениями стоит женщина, причем повитуха (женщина, которая помогает ребенку появиться на свет) - окровавленные одежды жертв не вызвали бы ничьих подозрений, а заманивать своих жертв женщине проще, чем мужчине.

Томас Нейл Крим. Фото: wikimedia.org

Всего по делу проходили подозреваемыми порядка 200 человек, но один из них заслуживает особого внимания – это доктор Томас Нейл Крим.

Сыщики неоднократно отмечали, что Джек Потрошитель хорошо владел хирургическим скальпелем, а Крим был врачом и специализировался на тайных абортах, причем он отравил нескольких пациентов.

Казалось бы, таких врачей в Лондоне, а уж тем более в списке подозреваемых было пруд пруди, но последними словами Томаса на виселице были "Я, Джек…". Повесили его, кстати, как раз за ту самую серию отравлений.

Некоторые версии выглядят совсем фантастическими – в серии жестоких преступлений подозревали Льюиса Кэрролла. Автора "Алисы в стране чудес" заподозрил писатель Ричард Уоллас, который построил свою версию на изучении анаграмм, придуманных Кэрроллом. Позже все обвинения с писателя были сняты.

Вполне типичной для викторианской эпохи была еще одна версия – Джеком Потрошителем мог быть журналист Роберт Донстон Стевенсон. Он, по мнению свидетелей, проявлял повышенный интерес к делу и увлекался "черной магией".

Добавим, что некоторые исследователи истории Джека Потрошителя ("рипперологи", от английского ripper – "потрошить") считают, что убийц было несколько – так, между смертью Элизабет Страйд и Кэтрин Эддоус прошло около 20 минут, и в то время невозможно было преодолеть большое расстояние за такое короткое время.