Российская туристка убита в Кении в результате ограбления

Фото: ИТАР-ТАСС

В Кении при попытке ограблении были застрелена российская туристка, сообщает ИТАР-ТАСС.

Как рассказала агентству пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, кениец попытался украсть у туристки сумку, однако она отказалась отдавать свои вещи, и он в нее выстрелил.

В результате, женщина скончалась от полученных ранений.

По словам Тюриной, местный житель, застреливший россиянку, уже задержан. По-прежнему неизвестно были ли туристка самостоятельной или приехала в Кению по линии туроператоров.