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13 августа 2014, 11:00

В КЦ ЗИЛ проходит набор в творческие студии и мастерские

творческие мастерские студии КЦ ЗИЛ время с детьми смотреть онлайн на m24.ru

Фото: КЦ "ЗИЛ"

В Культурном центре ЗИЛ стартует новый сезон, а вместе с ним начинается набор в творческие студии и мастерские. Ребятам и их родителям предложат расширенную программу: "Танцевальное направление", "Творческое развитие", "Научные лаборатории Политехнического музея", "Интеллектуальный досуг".

Творческое развитие

Направление включает программы раннего развития, которые рассчитаны на детей от года; знакомство с драматическим, музыкальным и эстрадным театром; занятия в вокальной студии, хоровое пение, фольклорную музыку, обучение игре на бразильских барабанах; посещение арт-студии.

Танцевальное направление

Выпускники российских и европейских вузов обучат маленьких посетителей классическим и современным танцам. Классическая школа представлена народными, бальными и эстрадными танцами. Современная - contemporary dance, зумба, уличный танец, сальса и капоэйра.

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Интеллектуальный досуг

Это направление подойдет для взрослой аудитории. Посетители могут пройти обучение в "Вечерней школе ЗИЛ" (занятия по математике, русскому языку и геометрии) и стать участниками проекта "iБабушки, iДедушки" (курсы компьютерной грамотности для пожилых людей).

Научные лаборатории Политехнического музея

Здесь можно усовершенствовать знания по математике, биологии, физике, химии, а еще освоить робототехнику и автомобильный дизайн.

Как отметили в КЦ ЗИЛ, стоимость обучения – от 250 рублей (за одно занятие при покупке абонемента).

Для социально незащищенных детей предусмотрены бюджетные места. На бесплатное обучение могут также рассчитывать одаренные дети. В данном случае педагоги будут учитывать опыт занятий в различных кружках и творческих мастерских. Отбор на бюджетное место для одаренных ребят проходит в формате личного собеседования с педагогами КЦ ЗИЛ.

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