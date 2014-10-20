Кубок мира по скейтбордингу пройдет в Москве 25 октября

Фото: ТАСС/ Митя Алешковский

В субботу, 25 октября, на территории универсального спортивного зала "Дружба" пройдет кубок мира по скейтбордингу - Moscow World Cup Skateboarding. Этот этап закроет сезон престижной мировой серии WCS.

В турнире примут участие звезды российского и мирового скейтбординга, для которых будет построен эксклюзивный скейт-парк.

Cреди зарубежных гостей – бразилец Келвин Хойфлер, в начале октября одержавший победу на чемпионате KDC Street World Championships и забравший главный приз в 100 тысяч долларов, японский скейтер Рио Сейжири – один из самых талантливых райдеров из Токио, победитель Mystic Cup 2013 и бронзовый призер Mystic Cup 2014 Дэйв Бачински (США), шведский райдер Алберт Нюберг, а также лучшие европейские скейтеры.

Россию на турнире представят: признанный райдер международного уровня Гоша Конышев, победитель летних Adrenalin Games 2014, Red Bull Local Hero в 2012 году и регулярный участник европейских соревнований Егор Кальдиков, обладатель премии "Лучший трюк" на Nike SB Shelter Berlin Open 2014 Егор Голубев и другие.

Для того, чтобы попасть на мероприятие бесплатно, необходимо ввести уникальный промокод Moscow24 во время покупки билета на сайте WCS в разделе "Билеты". После этого билет нужно просто распечатать.