В столице стартует велогонка "Пять колец Москвы"

У Кремля пройдет этап велогонки "Пять колец Москвы"

В столице 5 мая 2013 года стартуют международные шоссейные велогонки "Пять колец Москвы". В них примут участие спортсмены со всего мира.

Первый этап гонок пройдет вокруг Кремля, второй – на Воробьевых горах, третий – в "Лужниках", четвертый – в Крылатском и пятый – на Садовом кольце.

"Пять колец Москвы" – одна из старейших велогонок в мире, свое начало она берет от велогонок по Садовому кольцу, которые проводились с 1920 года.

В настоящее время Московский турнир входит в многодневку UCI Continental Circuits (континентальные соревнования по шоссейному велоспорту).