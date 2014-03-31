С 1 апреля в Москве стартует сезон летних кафе

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В Москве с 1 апреля стартует сезон летних кафе, сообщает пресс-служба государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости.

Раннее Сергей Собянин сообщил, что количество летних кафе в Москве увеличилось на 40%.

По его словам, росту во многом способствовало упрощение порядка размещения летних веранд, оформления земельных отношений между городом и владельцами точек общепита. Кроме того, разрешения на возведение летней веранды теперь выдаются бесплатно и на неограниченный срок.

Сергей Собянин также рассказал, что правительство подготовило ряд нововведений. Так, владельцы смогут принимать архитектурные решения для своих ресторанов, соблюдая принятые правила. Кроме того, теперь предусмотрена оптимальная ширина тротуара у летней веранды.

Напомним, что сезон работы летних кафе в Москве действует до 1 ноября. А до 15 ноября все летние кафе города должны быть демонтированы. Если постройки не убирают, то в отношении владельца может быть принято решение об исключении из схемы размещения подобных объектов и наложении штрафных санкциях. Кроме того, летнюю пристройку демонтируют силами префектуры с последующим выставлением счета собственнику кафе.