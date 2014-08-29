Туроператор "Авиачартер-ДВ" объявил о приостановке деятельности

ФОто: M24.ru

В пятницу о приостановке своей деятельности объявил туроператор "Авиачартер-ДВ". Фирма не смогла исполнять обязательства перед туристами, сообщается на официальном сайте компании.

Туроператор обещает, что примет все зависящие от него меры, чтобы клиенты вовремя получили страховые выплаты.

Отметим, что ответственность "Авиачартер-ДВ" застрахована в компании "Восхождение" на 30 миллионов рублей, туда и следует обращаться клиентам за выплатами возмещения. Страховая компания располагается по адресу: Москва, улица Коптевская, 67, офис 309.

Напомним, что ранее туроператор "Авиачартер-ДВ" заявил о том, что подает в суд на "Оренбургские авиалинии" за отмену рейсов. Дело в том, что "Оренбургские авиалинии" с 17 августа прекратили выполнять рейсы компании. Речь идет, в частности, об отмене девяти чартерных рейсов с Дальнего Востока на острова Гуам и Сайпан и обратно.

Компания "Авиачартер" может приостановить работу

До этого сообщалось, что компания "Авиачартер-ДВ", которая принадлежит владельцу "Лабиринта" и "Идеал Тура" Михаилу Шаманову, может объявить о своей финансовой несостоятельности, а 6 августа в компании перестали выходить на связь с туроператорами.

Как пояснили в Российском союзе туриндустрии, компании, которые сотрудничали с Шамановым, переводили деньги авиаперевозчику "Оренбургские авиалинии", недавно отменившему 36 рейсов из-за неоплаты перелетов "Идеал Туром". Деньги проходили через фирмы, принадлежащие Шаманову, и в конечном итоге оказывались у "Авиачартера".

По словам пресс-секретаря РСТ Ирины Тюриной, ситуация с туроператорами - это не банкротство отдельных туроператоров, а банкротство Шаманова и цепочки его фирм. "То есть должен он фактически сам себе", - отметила она. Также Тюрина сказала, что многие юридические лица в схеме туроператоров - "карманы одного и того же владельца", и в бизнесе Шаманова "еще предстоит разобраться".

ИСТОРИЯ ВОПРОСА Проблемы с туроператорами начались 16 июля – тогда турфирма "Нева" объявила о приостановке деятельности. Причиной в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта". Проблемы с туроператорами начались 16 июля – тогда турфирма "Нева" объявила о приостановке деятельности. Причиной в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта". Также 25 июля приостановила работу компания "Роза ветров Мир". 30 июля Санкт-Петербургский оператор "Экспо-тур" сделал подобное заявление, а 2 августа прекратил свою деятельность "Лабиринт". Кроме того, 5 августа группа компаний "ИнтАэр", входящая во вторую десятку крупнейших туристических фирм России, также объявила о приостановке своей деятельности.





Из-за того, что туристическое лето выдалось таким нелегким, в мае даже создали специальную психологическую службу Ассоциации Туроператоров России. За первые месяцы работы туда поступило около 400 звонков от клиентов и сотрудников турфирм.

В этом году рынок выездного туризма упал на 25-30 процентов. После серии банкротств крупных и мелких турфирм потенциальные клиенты стали настороженно относиться ко всем представителям турбизнеса. В результате помощь психологов понадобилась как туристам, так и сотрудникам туристических компаний.

Чаще всего люди хотят посоветоваться по поводу того или иного принятого решения. Например, уже купившие заграничные путевки жители дальних регионов страны сомневаются, стоит ли ехать в столицу – вдруг турфирма закроется и не отправит их на зарубежный курорт, а поезда внутри страны тоже стоит денег.

Туристы, оказавшиеся в трудной ситуации, могут из любой страны мира обращаться за советом по телефону +7-985-649-45-80. Звонки на данный номер бесплатны, хотя туристу придется платить за соединение с оператором по своему тарифному плану. Кроме того, абоненты ограничены во времени: разговор не может продолжаться дольше 10 минут.

Отметим, что ассоциация "Турпомощь" потратила 218 миллионов рублей на то, чтобы вывезти из заграничных отелей всех клиентов обанкротившихся турфирм.