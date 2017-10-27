В воздухе, под водой, в темноте. Самые необычные рестораны мира

Испанская баранина на вулкане, каталонские моллюски в пещере и сидр с инопланетянами. О самых необычных ресторанах мира читайте в материале портала Москва 24.

Жареная рыба под водой

Первый ресторан в Европе, который будет работать буквально под водой, решили строить в Норвегии. Здание для заведения под названием "Анде" (Under с английского – "под") на пять метров погружено под воду. Оно спроектировано с учетом сурового климата и особенностей местной акватории: стены будут покрыты метровым слоем бетона, чтобы предотвратить повреждения конструкций и свести на нет перепады температуры.

Концепция ресторана "Анде". Фото: скриншот snohetta.com

Интерьеры будут меняться в зависимости от глубины погружения. Фойе и гардероб оформят под грубый бетон, что сочетается с каменистым пляжем, а главный зал – в темно-синих и темно-зеленых тонах, взятых из цветовой палитры морского дна.

"Анде" также будет выполнять функции центра исследования морской экосистемы. Конструкция ресторана позволит ученым наблюдать за подводной флорой и фауной круглый год. А посетители, читая меню и разглядывая местную архитектуру, смогут узнать больше о жизни океана. Кроме того, предполагается, что внешние стены со временем обрастут кораллами и моллюсками, которые привлекут еще больше морских обитателей и разнообразят жизнь за окном ресторана.

Фуагра на вершине горы

Уютный ресторанчик под названием "3842" находится на вершине горы Эгюий-дю-Миди во Франции. Название заведения соответствует высоте, на которой он расположен. Из огромных окон открывается сногсшибательный вид на швейцарские, французские и итальянские Альпы.

Меню высотного ресторана "обрадует" высокими ценами. Обед из трех блюд и напитка для посетителей стоит от 39 до 46 евро (от 2,6 до 3 тысяч рублей), а за бокал вина придется отдать от 11 до 18 евро (от 750 до 1200 рублей). Но за такой вид можно отдать многое, тем более на обед подают террин из фуагра с конфитюром из белого лука.

Фото: скриншот facebook.com/Le3842

Гора Эгюий-дю-Миди расположена в Верхней Савойе. Переводится ее название с французского как "полуденный пик". Получила она его за то, что солнце во время полудня располагается прямо над этим пиком, если смотреть на гору со стороны курорта Шамони.

Эль в стране хоббитов

Как утверждают создатели заведения "Грин драгон" (The Green Dragon, с английского – "Золотой дракон") в Новой Зеландии, это место, где можно выпить, пообщаться с друзьями и расслабить свои волосатые ноги. Деревянная отделка, мебель из натуральных материалов и обилие огромных бочек создают уютную атмосферу и привлекают фанатов трилогии "Властелин колец".

Фото: скриншот hobbitontours.com

"Грин драгон" расположен в городе Матамата на острове Северный, который после проведения здесь съемок "Властелина колец" получил второе название – Хоббитон.

Паб построен с функционирующим камином и предлагает на розлив традиционный эль, яблочный сидр или безалкогольное имбирное пиво. Их изготавливают вручную и исключительно в Хоббитоне. Также в заведении можно попробовать "Сандвич пахаря" за 6 долларов (350 рублей) или "Сырную мышеловку" за 5 долларов (280 рублей). Паб стал дополнением к Хоббитону − туристической деревне, построенной в 1998 году и открытой для публики в 2002 году.

Фрукты под водопадом

"Лябасин Вотерфол Ресторан" (Labassin Waterfall Restaurant) на Филиппинах предлагает посетителям отужинать за бамбуковыми столиками у настоящего водопада. Это один из немногих ресторанов, где можно и даже нужно ходить босиком. Здесь нет дресс-кода, прийти можно хоть в купальнике или плавках.

В меню − шведский стол, состоящий из блюд местной кухни, в том числе рыбы и экзотических фруктов. Стоимость обеда одного взрослого в будни − 1250 филиппинских песо (1390 рублей), ребенка − 625 филиппинских песо (695 рублей), в выходной день − 1400 (1558 рублей) и 700 филиппинских песо (779 рублей). Но главная изюминка места – возможность прямо в ресторане искупаться в прохладной воде под струями водопада.

Парфе в пещере

В небольшом итальянском городке Полиньяно-а-Маре, что в провинции Бари, находится необычный ресторан, именуемый "Гротта Палаццезе" (Grotta Palazzese). Главная особенность заведения – в его расположении: он обустроен внутри сводчатой известняковой пещеры, откуда открывается живописный вид на Адриатическое море. Ресторан входит в одноименный отельный комплекс, возведенный рядом, на краю утеса.

Фото: скриншот grottapalazzese.it

Ресторан находится в крупнейшей из 80 пещер, которыми усеяно скалистое побережье неподалеку от туристического городка Полиньяно-а-Маре. Она представляет собой полукруглый зал диаметром примерно 30 м. Говорят, еще в 1700-х годах здесь организовывались банкеты. Тогда неаполитанский герцог Лето дал разрешение проводить в пещере важные события. И грот Палаццезе стал любимым местом встреч местной знати.

В ресторане "Гротта Палаццезе" можно полакомиться гребешком с кремом из белой фасоли за 45 евро (около 3 тысяч рублей), отведать каталонских моллюсков за такую же цену, а на десерт съесть карамельное парфе с эссенцией маракуйи.

"Кровь Чужого" в инопланетном баре

В швейцарском городе Грюйер, в музее художника Ганса Рудольфа Гигера, находится атмосферный бар "Гигер" (HR Giger bar), стены которого сконструированы из сотен переплетенных позвоночников. Стулья похожи на ксеноморфов, а пол стилизован под обшивку космического корабля.

Фото: скриншот hrgiger.com

Ганс Рудольф Гигер, скончавшийся в 2014 году, прославился благодаря созданию инопланетных декораций к кинофильмам, а также провокационных картин, скульптур и мебели. Всемирная слава к нему пришла в 1980 году с премией "Оскар" за создание образа монстра и декораций в фильме "Чужой".

Чашка кофе за 4,5 швейцарского франка (260 рублей) подается на необычном подносе с местным безе и густыми сливками. Также в ресторане для посетителей имеются легкие закуски, множество видов пива и коктейлей. Например, есть тематический коктейль "Кровь Чужого".

Барбекю на вулкане

В 1969 году в национальном парке "Лансароте" в Испании на вершине вулкана, прямо над кратером, был открыт "дьявольский" ресторан "Эль Дьябло" (El Diablo). Умелые повара готовят фирменное барбекю из всевозможных видов мяса прямо над жерлом – 12−18 евро (800−1200 рублей). Исходящий от спящего вулкана жар так силен, что позволяет за считаные минуты готовить целиком птицу, увесистые куски мяса и морепродукты.

Фото: скриншот facebook.com/pages/Restaurante-El-Diablo-TimanfayaLanzarote/470316479653152

Посетителям предлагают разместиться в просторном зале с панорамными окнами на вершине. Уникальный ресторан работает без какого-либо дополнительного электрического или теплового обеспечения. Все, что требуется поварам, – исходящий от вулкана жар. Так как температуры здесь достигают 500 градусов, то в качестве фундамента ресторана решено было использовать девять слоев базальтового камня, который отличается прочностью и жаростойкостью.

Сюрприз в темноте

"Дан ле Нуар?" (Dans le Noir с французского − "в темноте") – это ресторан, в котором посетители едят в абсолютной темноте, где замурованы даже мельчайшие световые точки. Попробовать блюда, не видя их, можно в Москве, в районе Марьина Роща. Идея создания такого ресторана появилась во Франции, в Париже. После феноменального успеха подобные заведения открылись в Англии, Испании. У нас в стране официальный "темный" ресторан можно посетить только в Санкт-Петербурге, московский не входит в официальную сеть.

Фото: скриншот vk.com/danslenoir

Персонал практически полностью состоит из незрячих людей, которые проходят подготовку и в отличие от зрячих посетителей отлично ориентируются в помещениях. В ресторане предлагают несколько видов меню: мясное "Красное", "Синее" с морепродуктами и вегетарианское "Зеленое". Также есть отдельный лист напитков, среди которых вся безалкогольная и алкогольная классика, а также "тайные" вина. Кроме того, можно попробовать "белое" меню – так называемое меню-сюрприз, в котором могут быть и мясо, и морепродукты, и вегетарианские блюда. Сеты в зависимости от количества блюд стоят от 1800 до 2600 рублей.

Кстати, узнать содержимое тарелок гости могут только после окончания трапезы. Говорят, глава Ассоциации виноделов Франции в полной темноте парижского "Дан ле Нуар?" не смог отличить белое вино от красного.

Сало в бункере

Еще один ресторан, который можно посетить, не выезжая из Москвы, называется "Бункер 42". Заведение расположено буквально в военном бункере в Таганском районе на глубине 65 м. В 1950-х годах его построили как убежище на случай ядерного удара.

Фото: скриншот banket-bunker42.ru

Здесь находится несколько залов, где можно отведать блюда европейской и русской кухонь. Например, попробовать сало домашнее "По-сталински" – любимое блюдо Хрущева – за 550 рублей или салат "ТУНЕядеЦ" за 590 рублей. После ужина можно сходить на экскурсию по закоулкам объекта, а также принять участие в командных играх, например сыграть в лазертаг или страйкбол.

Саранча на воздушном шаре

Отведать блюда высокой кухни, любуясь красотами Нидерландов с высоты птичьего полета, можно в голландском ресторане "Кулиэйр" (CuliAir).

Фото: скриншот facebook.com/CuliAir

Шеф-повар Анжелика Шмейк готовит еду на воздушном шаре с 2003 года. На борт шара может зараз поместиться 14 человек, а билет стоит 415 евро – чуть больше 28 тысяч рублей. Места нужно бронировать заранее, причем вылет могут перенести из-за плохой погоды.

В фирменном меню у Анжелики − шотландские омары, морской окунь со спаржей и даже саранча, причем готовятся блюда с помощью горячего воздуха самого шара. Кроме того, в меню есть вино и шампанское. Иногда Шмейк проводит полеты по ночам или совершает специальные вылеты в австрийские Альпы. На такие ужины посетителям приходится одеваться теплее.