Что нужно знать, собираясь в путешествие по России

Интерес россиян к поездкам по своей стране возрастает. В этом году на 78 процентов вырос спрос на внутренние рейсы, тогда как на авиабилеты за рубеж – только на 35 процентов. Сетевое издание m24.ru и туристический метапоиск momondo расскажут, какие сервисы и советы пригодятся при покорении российских просторов и позволят значительно сэкономить средства.

Билеты и отели

Быстрее всего путешествовать по нашей огромной стране на самолете. Сравнить цены и найти дешевые билеты можно найти через туристические метапоисковики. Главное – помнить, что поездки в летний период, на майские праздники и в Новый год наверняка обойдутся дороже. А вот февраль и ноябрь – самые бюджетные месяцы для разъездов по России.

При этом приобрести билеты на внутренние линии удастся дешевле всего в среднем за 55 дней до вылета. Особое внимание стоит обратить на рейсы лоукостера "Победа", который интенсивно развивает свою маршрутную сеть. Кроме того, можно отслеживать спецпредложения других российских перевозчиков, которые также открывают все больше новых маршрутов по России и СНГ.

Чтобы сэкономить на жилье, можно останавливаться в хостелах, апартаментах или же брать в аренду квартиру. Последние два варианта также позволяют готовить самому и меньше тратиться на еду. Если же ваш выбор пал на отель, то не стоит ориентироваться на его звездность, если это, конечно, не зарубежная сеть. Надежнее досконально изучить отзывы предыдущих постояльцев.

Cтраховка

Чтобы обезопасить себя от неприятных ситуаций в пути, можно заранее оформить страховку, к примеру от потери личных вещей, денег, багажа и документов, от несчастного случая.

Также можно сделать медстраховку, но это необязательно, поскольку действие полиса обязательного медицинского страхования распространяется на всю страну, и оказание помощи по нему бесплатно – только документ обязательно должен быть на руках. Скорая помощь может быть оказана без полиса.

Роуминг

В путешествиях по России, как и при поездках за рубеж, нужно подключать роуминг. О том, какие услуги позволят сэкономить на звонках и сообщениях, можно узнать на сайте конкретного оператора.

Причем следует учитывать, что тарифы в разных регионах различаются. А по возвращении домой главное – не забыть отключить активированные дополнительные опции. Также можно приобрести местную SIM-карту.

Дорога в город

В регионах не всегда можно с легкостью добраться на общественном транспорте от аэропорта до города и наоборот. Этот момент путешественнику надо продумать заранее: садиться в любое такси на месте не стоит, лучше еще дома произвести мониторинг местных служб такси и выбрать компании с оптимальными тарифами.

Кроме того, можно поискать попутчика с помощью BlaBlaCar. Этот же сервис может помочь, если вы хотите отправиться за город, а аренда машины или присоединение к экскурсионной группе по тем или иным причинам не рассматриваются.

Гурманам в помощь

Чтобы выяснить, где и что стоит попробовать из еды, лучше заблаговременно исследовать форумы и группы города в социальных сетях и ознакомиться с отзывами. Полезным на этот счет может оказаться и непосредственное общение с местными жителями.

Для экономии можно воспользоваться сайтами скидочных купонов и акций, которые помогут дешевле сходить в рестораны, кафе, магазины и другие места в разных регионах России.

Скидки на музеи

Некоторые российские музеи и выставочные центры готовы бесплатно раскрыть свои двери посетителям в определенные дни, которые можно заранее уточнить на официальных сайтах. Например, в столице многие экспозиции можно свободно осмотреть в каждое третье воскресенье месяца.

Кроме того, в городах нередко есть бесплатные музеи, список можно с легкостью найти в интернете. Плюс в Москве и Санкт-Петербурге существуют аналоги зарубежных гостевых туристических карт – Moscow Pass, Prime Pass и Piter Pass.

Заплатив один раз, вы получите бесплатный доступ на экскурсии, во множество музеев и на транспорт. Только перед приобретением стоит прикинуть, сколько достопримечательностей вы успеете охватить и, соответственно, окупится ли покупка. В нашей стране также действует международная студенческая карта ISIC: по ней предоставляется более трех тысяч скидок в 1500 точках на проживание, еду, развлечения, посещение достопримечательностей и многое другое.

Для молодых людей возрасте до 29 лет существует IYTC, а учителя могут получить скидки при путешествии по ITIC.

Сам себе экскурсовод

Если вам нравится исследовать местность самостоятельно, стоит перед поездкой закачать в телефон бесплатные приложения "Яндекс.Карты", MAPS.ME (MapsWithMe) или 2ГИС и загрузить в них требуемый город. В последнем, помимо прочего, удобная навигация по городскому транспорту и информация о том, что находится в том или ином здании.

Также устроить для себя интересную экскурсию поможет аудиогид, например izi.TRAVEL. А на городских афишах, в локальных СМИ и на официальных порталах можно найти информацию об интересных мероприятиях и фестивалях, которые помогут разнообразить отдых. Местные ресурсы обычно содержат наиболее актуальную информацию о культурной жизни и отзывы жителей.

Квест-туризм

Еще один отличный вариант для досуга в другом регионе – посещение квеста. Для поклонников таких развлечений практически в каждом уголке страны есть свои квест-комнаты, из которых нужно выбраться в течение часа. Также существуют мобильные квесты, скачивая которые вы можете одновременно и играть, и осматривать город.

Подобная и при этом бесплатная забава – геокэшинг. В этой туристической игре нужно через GPS-приемники по географическим координатам отыскать тайники, которые спрятаны другими участниками. Чаще всего поиски приводят в интересные исторические или природные места.

Тематические подсказки

Сегодня существуют приложения для помощи практически в любых ситуациях. Так, к примеру, заядлым грибникам, охотникам и рыболовам стоит заглянуть в App Store и Google Play – там есть много разработок с подсказками по разным регионам России. Они помогут разобраться, куда и когда лучше отправляться за добычей и как определить ее вид.