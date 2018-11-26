Тула становится центром празднования Нового года – 2019

А вы знали, что семь лет назад в нашей стране родилась уникальная традиция выбирать новогоднюю столицу России? Ежегодно эксперты определяют город, в котором будут проходить самые масштабные праздничные мероприятия, и куда 31 декабря пожалует главный Дед Мороз страны.

Новый год – 2019 встречаем в Туле! Чем, кроме самоваров и пряников, готов удивить город в новогодние дни – в материале портала Москва 24.

С 2012 года уже 6 российских городов успели примерить на себя роль новогодней столицы. Праздник заглянул в Казань, Вологду, Владимир, Сортавала, Тамбов и Ханты-Мансийск. В январе 2018 года глава города Ханты-Мансийск Максим Ряшин передал символ проекта – хрустальную снежинку – заместителю главы администрации города Тулы Надежде Токовой.



Наверняка, многие хотя бы раз в жизни побывали на родине Льва Толстого, в Ясной Поляне, или просто прогуливались теплым летом по улочкам Тулы со сладкой пастилой. Но мало кто бывал там зимой, и особенно в новогодние праздники. Теперь у вас появился такой шанс: мастерская России, как издавна именуют город его жители, открывает свои двери для гостей со всей России и становится центром встречи 2019 года.

Резиденция Деда Мороза

Как только приедете в город – сразу отправляйтесь в Тульский кремль. Уже на входе вы получите подарок и мгновенно окунетесь в новогоднюю атмосферу. А у тех, кто никогда не трогал настоящего Деда Мороза, появится и такая возможность. С дедушкой также можно будет поговорить, сфотографироваться – и загадать желание. Резиденция откроется 7 декабря, и первые три дня там будет проходить ярмарка новогодних сувениров.

Увидеть, как подковывают блоху

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Вы все еще не верите, что подковать ее действительно возможно? Тогда добро пожаловать к мастеровому Левше в центр "Добродей". Здесь соберутся лучшие тульские умельцы: пара кузнецов будет выковывать снежинку, а Левша на ваших глазах подкует пару блох. Желающих научат работать с мелкоскопом, дадут подержать в руках настоящий молот и даже самостоятельно сделать наличники по старой русской традиции. Все это будет сопровождаться песнями и народными забавами с непосредственным участием гостей. Двери мастерской откроются для посетителей 14 декабря.

Мороженое из снежинок и печенье с пожеланиями

85 ресторанов и кафе Тулы, участвующих в программе, подготовили для гостей города новогоднее меню. Вы сможете попробовать самые аутентичные блюда, включая, конечно, традиционные пироги, расстегаи и елочные пряники. Кстати, рекомендуем воспользоваться картой "Гость Тулы", которую будут выдавать волонтеры каждому приезжающему на вокзалах, в гостиницах и в Тульском кремле. Карта обеспечит вам скидки в музеях, отелях и ресторанах, а также сюрпризы и бесплатный чай из настоящего самовара в кафе города.

31 декабря на главной площади Тулы

Главного российского Деда Мороза не получится поймать в Москве в новогоднюю ночь, но, проехав всего 170 км от столицы, вы окажетесь с ним на центральной площади в Туле. Повсюду будут царить флюиды волшебства и наступающего чуда, гостей ждет праздничный концерт с участием звезд, красочное 3D-мэппинг шоу на фасаде здания регионального правительства и много других развлечений и новогодних чудес! Всю ночь будет работать Губернский каток, а первого января здесь начнется Фестиваль огня и света, и также пройдет фестиваль вкусных историй.

До новогодней "Октавы" на такси с экскурсией

Творческий индустриальный кластер "Октава" предложит новогоднюю программу в самом современном стиле. В роли елки будет выступать целый арт-объект из металла и арматуры, а Музей станка представит собственный спектакль. Праздничные дни в кластере будут украшены выступлениями поп-поэтессы Ах Астаховой и других известных писателей.

Доехать до любого мероприятия можно будет на туристическом такси, специально созданного к новогодним праздникам. Его уникальность мы сохраним в секрете, но подскажем только, что вызвать такую машину можно будет с 7 декабря по 7 января по особому номеру телефона, который подскажут сотрудники штаба приема гостей в Тульском кремле и персонал гостиницы, где вы остановитесь.

Свадьба в новогоднюю ночь

Долой моду на браки в Вегасе – переносим все церемонии в Тулу! Если вы решились на самый главный шаг в своей жизни, смело подавайте заявление и расписывайтесь в тульском ЗАГСе в дни новогодних праздников. Для влюбленных пар, планирующих заключить брак с 7 декабря по 7 января, предусмотрена особенная торжественная церемония. Самые счастливые смогут зарегистрировать отношения прямо в новогоднюю ночь. Главное – заранее подать заявление в самом ЗАГСе или на портале Госуслуг.

Основные новогодние празднования пройдут с 7 декабря по 7 января. Подробную программу всех мероприятий вы сможете найти на сайте.