Красное море за рубли: можно ли платить за отдых в Египте национальной валютой

Фото: ТАСС/Анатолий Струнин

Официальный представитель министерства туризма Египта Мухаммед Салем заявил на днях, что россияне смогут расплачиваться в магазинах страны рублями. Кроме того, уже несколько недель активно обсуждается возможность перехода наших стран на взаиморасчеты в национальных валютах, которые якобы должны снизить стоимость туров в Египет.

Мы узнали у экспертов, правда ли то, что в Страну Пирамид теперь можно ехать с рублями, и как может повлиять изменение механизма взаиморасчетов на стоимость путевок.

В Египет - по-прежнему с твердой валютой

Неофициально некоторые египетские магазины в курортных зонах принимают рубли уже давно. Обычно продавцы соглашаются на рубли, когда об этом попросит сам турист. За последние дни ситуация не изменилась, несмотря на заявление представителя министерства туризма Мухаммеда Салема о том, что "россияне уже могут расплачиваться рублями в некоторых магазинах, хотя вопрос о переходе на взаиморасчеты в рублях официально еще не решен".

Вся загвоздка в том, по какому курсу выставляют цены в египетских магазинах. Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной рассказала M24.ru, что в обменниках Шарм-эль-Шейха за 1000 рублей сейчас дают 90 фунтов, Дахаба – 75. Если исходя из этих цифр пересчитать курс рубля к доллару, он получится 84 и 101 рубль соответственно. Таким образом, в рублях расплачиваться в Египте невыгодно.

Сейчас 1 египетский фунт стоит чуть больше 8 рублей, тогда как два года назад он стоил около 4,5 рублей.

Безусловно, мне стало сложнее планировать путешествия из-за ситуации с рублем. В прошлом году я получила трехгодичную американскую визу и планировала в этом году посетить Нью-Йорк. Но из-за нынешних колебаний курса реализовать эти планы вряд ли получится скоро: цены на билеты выросли почти вдвое, а стоимость аренды жилья и вовсе достигают заоблачных высот. Ограничения неминуемы, потому что потребуется больше времени, чтобы скопить нужную сумму даже при сохранении прежней зарплаты в рублях. Но всегда есть выход: дешевые и не менее прекрасные направления, такие, как, например, Египет. Если в 2013 году путевка в Хургаду была супердешевой, то в этом году она стала просто "бюджетной". Но товары в египетских магазинах продаются либо за местные фунты, либо за доллары, и покупки из-за этого становятся невыгодными.

Екатерина Горина Жительница Москвы



"Распространенная в СМИ информация о том, что некоторые магазины в Египте уже сейчас принимают рубли, не подтвердилась. Туристам рекомендовано в поездку в эту страну брать с собой, как обычно, конвертируемую валюту", - сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). По словам гендиректора туроператора "Пегас" Анны Подгорной, последние новости ввели туристов в заблуждение. "Все собираются ехать в Египет с рублями, не надо этого делать", - говорит она.

Отметим, что возможность расплатиться рублями неофициально существует и на курортах Турции. Кроме того, россияне могут использовать рубли при оплате товара во многих магазинах Финляндии. С конца 2012 года эта возможность появилась в финских универмагах "Стокманн", а в 2013 году рубли стали принимать в универмаге сети Prisma, расположенном в Лаппеенранте. Также платить в рублях туристам из России разрешают во многих приграничных магазинах, например в Rajamarket, Tokmanni, Robinhood и Maxi-Makasiini.

Подешевеют ли туры в Египет?

Египетские власти предложили России перейти на взаиморасчеты в национальных валютах в конце прошлого года.

Предполагается, что россияне будут платить за путевки в рублях, а египтяне, в свою очередь, будут тратить российскую валюту на товары из РФ. Отметим, что в настоящее время Россия уже использует национальные валюты в торговле с рядом государств СНГ, Китаем, Вьетнамом и Северной Кореей.

Как правильно организовать свой отдых

Президент России Владимир Путин в интервью египетской газете "Аль-Ахрам" на прошлой неделе подтвердил, что страны работают над организацией расчетов в двусторонней торговле в национальных валютах.

По словам Ирины Тюриной, туроператоры пока сами не знают, как могут осуществляться такие расчеты. "Неважно, в какой валюте платить, главное – по какому курсу", - говорит она.

Анна Подгорная отметила, что вероятность снижения цены на турпутевки в Египет зависит от того, какой курс национальных валют установят для взаиморасчетов. "Если Египет и Россия перейдут на взаиморасчеты в рублях, мы избавляемся от "посредника" – доллара. Но как будут происходить взаиморасчеты, на каких условиях, по какому курсу, - все это пока неизвестно. Это достаточно серьезная работа, которая по большей части зависит от банков", - подчеркнула гендиректор "Пегаса".

Заместитель директора инвестиционно-торгового департамента "Абсолют Банка" Андрей Зайцев, слова которого приводятся на сайте электронной газеты Российского союза туриндустрии, считает, что никто не рискнет заключать туристические договоры в египетских фунтах или российских рублях. "Они будут заключаться в долларах США или в евро, а расчеты могут производиться в какой угодно валюте, но строго по курсу ЦБ России или ЦБ Египта", - считает эксперт.

По его словам, первые несколько лет можно ожидать низкий уровень конкуренции среди банков, неликвидность валютного рынка и взаимные риски. Все это приведет к тому, что такие расчеты будут обходиться даже дороже, чем в долларах, отмечает Зайцев.

Сам по себе этот шаг египетской стороны очень важен для нас. Я не скажу, что это резко снизит стоимость турпродукта, но, по крайней мере, это каким-то образом стабилизирует ее. В случае с Египтом цена турпродукта выставляется в долларах, а продажа идет в рублях. Поэтому конечная стоимость всегда зависит от колебаний курса доллара по отношению к рублю. И люди сейчас не понимают, когда им лучше бронировать, колеблются, потому что не знают, будет доллар падать или он будет расти. Так что предложенная мера приведет к некоторой стабилизации, что уже само по себе – положительный факт.

Анна Подгорная генеральный директор туроператора "Пегас"

Отмену визового сбора могут продлить

Египетские власти сейчас рассматривают возможность продления режима отмены визового сбора для туристов из России на летний период. Россиян освободили от визового сбора в размере 25 долларов, который взимался по прибытии в страну, с 15 января до 30 апреля 2015 года. Такое решение было принято в связи с падением туристического потока из России на фоне ослабления рубля: в последние два месяца количество россиян, отдыхающих на красноморских курортах, снизилось на 50 процентов.

Российский рынок является важнейшим для туристической отрасли Египта. В 2014 году страну посетили 3 миллиона туристов из России - на 20% больше, чем годом ранее. Подавляющее большинство соотечественников (97%) прибыли на курорты Красного моря на чартерных рейсах – через турфирмы. В среднем, по данным Минтуризма Египта, россияне тратят во время отдыха 50-55 долларов в сутки.





Анна Подгорная говорит, что продажи по Египту снизились в меньшей степени, нежели по другим странам – туристы, в первую очередь, отказываются от дорогих направлений, в частности от сильно подорожавшей в рублевом эквиваленте Европы.

Между тем, о мерах по привлечению российских туристов в условиях кризиса заявляют и другие страны. В начале февраля представитель министерства культуры и туризма Турции заявил, что в рамках антикризисной стратегии власти страны будут выделять по 6 тысяч долларов на каждый самолет с российскими туристами. Эта сумма призвана частично компенсировать туроператорам издержки на перевозку туристов. По словам представителей турбизнеса, решение турецких властей поможет хоть и ненамного, но снизить стоимость путевки. "Это тоже положительный фактор, это будет подспорьем", - отметила Анна Подгорная.

Дарья Вениславичева