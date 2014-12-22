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Туроператор "Эрцог" остановил свою деятельность с 22 декабря, сообщается на сайте фирмы.

Как пояснили в самой компании, на их работе сказалось падение курса рубля, а также другие политические и экономические факторы. Агентство "Москва" со ссылкой на "Турпомощь" отмечает, что в ассоциацию не поступало звонков от туристов "Эрцога".

Ответственность "Эрцога" была застрахована в компании "Либерти страхование", клиентам туроператора для компенсации следует обращаться туда.

Какие документы нужно предъявить в страховую В требовании необходимо указать: фамилию, имя и отчество туриста

дату выдачи, срок действия и другие реквизиты документа, представленного в качестве финобеспечения ответственности туроператора

номер договора о реализации турпродукта и дату его заключения

наименование туроператора и турагента

информацию об обстоятельствах, свидетельствующих о неисполнении или ненадлежащем исполнении туроператором обязательств по договору о реализации турпродукта

ссылку на обстоятельства, послужившие причиной обращения туриста к страховщику

размер денежных средств, подлежащих уплате туристу



К требованию нужно приложить:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность

копию договора о реализации туристского продукта (с предъявлением его оригинала)

документы, подтверждающие реальный ущерб, понесенный туристом В требовании необходимо указать:



Согласно информации, разрешенной на сайте туроператора, фирма работает с 1992 года. Основное направление деятельности "Эрцога" – горнолыжный туризм. Кроме того, компания занимается пляжным туризмом в Хорватии, Словении, Черногории, Италии, Болгарии, Франции и ОАЭ.

Напомним, летом 2014 года с финансовыми сложностями столкнулись большое количество туркомпаний. Проблемы с туроператорами начались 16 июля – тогда турфирма "Нева" объявила о приостановке деятельности. Причиной в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

24 июля приостановила работу компания "Роза ветров Мир". 30 июля аналогичное заявление сделал петербургский оператор "Экспо-Тур", а 2 августа прекратил свою деятельность "Лабиринт".

Кроме того, 5 августа группа компаний "ИнтАэр", входящая во вторую десятку крупнейших туристических фирм России, также объявила о приостановке своей деятельности. 29 августа приостановил свою деятельность туроператор "Авиачартер-ДВ". 8 сентября о невозможности исполнять свои обязательства объявила компания "Солвекс-Турне", 17 сентября - турфирма "Верса", а 8 декабря - "Истанбул тревел".