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Общество

22 августа 2014, 20:42

Туроператор "Атлас" объявил о приостановке деятельности

туризм туристы туроператоры Атлас

Фото: ИТАР-ТАСС

Петербургский туроператор "Атлас" объявил о приостановке деятельности, сообщается на официальном сайте турфирмы.

Фирма объяснила закрытие невозможностью исполнять обязательства перед туристами и заказчиками. Как утверждается на сайте туроператора, в настоящее время фирма застрахована в страховом обществе "Помощь". При этом сумма договора составляет 49 миллионов рублей. Примечательно, что с 9 сентября должно было вступить в силу соглашение с компанией "Авеста" на сумму 45 миллионов рублей.

Фирма подчеркнула, что невыполненных обязательств по договорам о реализации туристического продукта перед туристами за пределами России нет.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, у некоторых клиентов "Атласа" могут возникнуть проблемы при получении страховых выплат. Она добавляет, что турфирма преимущественно работала как субагент - в основном бронировала туры у других туроператоров, при этом число собственных туров было ограниченным.

"Как туроператор компания была не очень известная. Ключевой вопрос, кто указан в договорах у туристов в качестве туроператора. Может быть указан другой оператор, и этот тур давно аннулирован, а турист про это не знает. Если указан "Атлас", то есть шанс, что люди смогут что-то получить", - пояснила Ломидзе.

За последний месяц российская туриндустрия пережила несколько банкротств крупных компаний. В июле о невозможности выполнить обязательства перед клиентами сообщили петербургский туроператор "Нева", "Роза ветров Мир", "Экспо-тур", а в августе - турфирмы "Идеал-тур" и "Лабиринт", а также группа компаний "Интаэр" и "Нордик стар". При этом всех туристов, нуждавшихся в эвакуации из-за неоплаченных отелей, удалось привезти в Россию только к 12 августа. "Турпомощь" потратила на это около 130 миллионов рублей.

В то же время следственный комитет заподозрил сотрудников обанкротившихся компаний в мошенничестве – представителям организаций предстоит ответить за незаконные финансовые операции. По мнению следствия, владельцы фирм продавали путевки, зная о неоплаченных счетах и не имея возможности погасить долги. Когда партнеры отказались перевозить и принимать туристов, туроператоры объявили о приостановлении и прекращении деятельности.

В настоящее время за рубежом остаются порядка 8 тысяч туристов. При этом "Турпомощь" может эвакуировать только тех, кто купил полный пакет услуг - билет, отель и прочее. Клиенты компании, которые приобрели авиабилеты, не попадают под действие ассоциации и помочь им может МЧС.

История вопроса

Туроператор "Атлас" основан в 1991 году. Компания работает в области путешествий внутри страны, а также зарубежных выездов. В Единый федеральный реестр туроператоров "Атлас" занесен в 2012 году.

Компания также является действующим членом Российского союза туриндустрии и Ассоциации туристско-экскурсионных предприятий Санкт-Петербурга. "Атлас" работает в таких странах, как Франция, Великобритания, Греция, Италия, Чехия и Голландия. Кроме того, компания реализует путевки по Индии, Скандинавии, Болгарии, Кипру, Италии, Прибалтике, Греции, Израилю, Китаю.

Сюжет: Турфирмы: инструкция для путешественников

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