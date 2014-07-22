Роковой демпинг: что случилось с туристическим рынком России

Фото: ИТАР-ТАСС

Ситуация вокруг прекращения деятельности туроператора "Нева" уже успела обрасти мифами и слухами, а также нагнала достаточно паники на желающих выехать за рубеж. Как на самом деле обстоят дела с туристическом бизнесом в России и чего ждать клиентам крупных турфирм в ближайшее время, попытался разобраться экономический обозреватель телеканала "Москва 24" Константин Цыганков.

Российский туристический рынок – штука очень тонкая. Проглядывая ленту своих друзей в Facebook после сообщений о банкротстве туроператора "Нева", я встретил два принципиально разных подхода. Первый – "давно пора, ожидаемо", второй – "как гром среди ясного неба". Лично я уже давно не пользуюсь услугами туристических компаний, планируя все свои поездки самостоятельно, поэтому для меня сюрпризом ситуация с "Невой" не стала, правда, я даже представить себе не мог, что такую крупную турфирму ждет настолько печальный финал.

Если попытаться разобраться в том, что происходит на отечественном рынке туристических услуг, то позитива, если честно, не прибавится. У меня создалось стойкое ощущение, что туристический рынок испытывает сейчас если не кризис, то как минимум проблемы. И начались они не сегодня и не вчера, а еще году в 2010, когда начали банкротиться довольно известные фирмы "Эллада-тур", "Капитал-тур" и др. В 2012 году тенденция только усилилась, и даже один из старейших и крупнейших российских туроператоров, компания "Ланта-тур вояж" признала себя банкротом. Напомню, что компания не смогла восстановить свою деятельность даже после того, как по личной просьбе Владимира Путина ей оказал финансовую помощь банк ВТБ.

Что делать отдыхающим в случае банкротства турфирмы

Примерно в то же время для российских туристов, пускай и на время, оказался закрыт въезд в Египет вследствие очередного витка кровавой революции и смены власти. Работать в данном бизнесе становилось все сложнее, не говоря уже о постоянном росте рисков. Первыми, почувствовав проблемы, корабль стали покидать иностранный туроператоры - сегодня в России осталось порядка 40 представительств иностранных туристических компаний.

Почему вообще возникают подобные кризисные ситуации в туристической сфере? Во-первых, рынок оказался очень сильно раздут. Авиакомпании набрали в лизинг и приобрели достаточное число самолетов, чтобы предложение по перелетам просто-напросто превысило спрос. Речь идет о наиболее популярных туристических направлениях – Турция, Египет, Кипр, Тунис и др. Вследствие этого начинается демпинг, когда стоимость авиаперевозки устанавливается ниже себестоимости билета, и авиакомпании начинают выбрасывать на рынок дешевые авиабилеты в надежде "убить" конкурентов.

Фото: ИТАР-ТАСС

В результате образуется так называемый "горящий" тур, и наш турист может нормально отдохнуть за границей за 1000 долларов и ниже ($300-500), а доплачивать за его отдых будут авиакомпании и туроператор. При этом доплаты компании делают из оборотных средств. Данный механизм работает довольно эффективно, но только тогда, когда растет спрос, что не может продолжаться вечно. Так и случилось: звезды, как говорится, сошлись - и спрос упал. Что это были за звезды? Пойдем по порядку:

1. Деятельность "западных империалистов" (читай – США и их санкции). Изменился регламент выезда за границу госслужащих и работников силовых структур, а они, как это ни странно, представляли собой довольно большую долю клиентов туристических компаний.

2. Общая экономическая ситуация в России. Рост инфляции, снижение доходов и рост расходов населения вынуждают отказывать себе не только в излишествах, но и возможности отдохнуть за рубежом.

3. Страх. Сегодня многие люди просто-напросто боятся ехать за границу – как там отнесутся к нашему брату, особенно ввиду событий на Украине? Пустят ли нас вообще в эту страну и т.д.

4. Тенденция, которая формировалась уже давно: отечественный турист (потенциальный) научился самостоятельно покупать билеты на самолеты и бронировать гостиницы по всему миру, не говоря уже об аренде автомобиля.

Поэтому многие направления городского (пешего), разъездного и даже лыжного туризма уже не актуальны.

О проблемах в турфирме "Нева" отдыхающие в Греции российские туристы стали сообщать еще за несколько дней до закрытия офисов компании. В частности, туристы сообщали об отсутствии оплаты отелей в Греции, которая была включена в стоимость тура. Теперь разбираться будут уже страховые компании и суды.

Для нас с вами важно другое: кто следующий? Будет ли этот следующий? Лично я не исключаю, что до конца года в условиях падения спроса это вполне возможно. И уж тем более, учитывая ситуацию с компанией "Нева", четверть века работавшей на российском рынке, никто не вечен. Если вы увидите "горящие" за 10-12 тысяч рублей, то я бы на вашем месте задумался, стоит ли сейчас идти на такой риск? Ведь у компании после таких распродаж могут начаться проблемы, и все доплаты придется делать из собственного кармана, который далеко не резиновый. И именно на вас доплат может не хватить.

Мой совет банален и прост – лучше переплатить и самостоятельно спланировать свою поездку на море или океан, забронировав самолет и гостиницу напрямую. Спасибо, капитан! Но это правда может быть дешевле, чем у оператора (если делать это за три месяца - полгода), или дороже процентов на 50% (если бронировать за пару дней до вылета), но риски эти будут меньше и совсем другие. Вот мне в ноябре лететь в Нидерланды на концерт группы The Gathering. И главный риск для меня сегодня – захочет ли пускать меня Голландия после последних событий.

Константин Цыганков