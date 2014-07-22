Роковой демпинг: что случилось с туристическим рынком России

Фото: ИТАР-ТАСС
Ситуация вокруг прекращения деятельности туроператора "Нева" уже успела обрасти мифами и слухами, а также нагнала достаточно паники на желающих выехать за рубеж. Как на самом деле обстоят дела с туристическом бизнесом в России и чего ждать клиентам крупных турфирм в ближайшее время, попытался разобраться экономический обозреватель телеканала "Москва 24" Константин Цыганков.
Российский туристический рынок – штука очень тонкая. Проглядывая ленту своих друзей в Facebook после сообщений о банкротстве туроператора "Нева", я встретил два принципиально разных подхода. Первый – "давно пора, ожидаемо", второй – "как гром среди ясного неба". Лично я уже давно не пользуюсь услугами туристических компаний, планируя все свои поездки самостоятельно, поэтому для меня сюрпризом ситуация с "Невой" не стала, правда, я даже представить себе не мог, что такую крупную турфирму ждет настолько печальный финал.
Если попытаться разобраться в том, что происходит на отечественном рынке туристических услуг, то позитива, если честно, не прибавится. У меня создалось стойкое ощущение, что туристический рынок испытывает сейчас если не кризис, то как минимум проблемы. И начались они не сегодня и не вчера, а еще году в 2010, когда начали банкротиться довольно известные фирмы "Эллада-тур", "Капитал-тур" и др. В 2012 году тенденция только усилилась, и даже один из старейших и крупнейших российских туроператоров, компания "Ланта-тур вояж" признала себя банкротом. Напомню, что компания не смогла восстановить свою деятельность даже после того, как по личной просьбе Владимира Путина ей оказал финансовую помощь банк ВТБ.
Примерно в то же время для российских туристов, пускай и на время, оказался закрыт въезд в Египет вследствие очередного витка кровавой революции и смены власти. Работать в данном бизнесе становилось все сложнее, не говоря уже о постоянном росте рисков. Первыми, почувствовав проблемы, корабль стали покидать иностранный туроператоры - сегодня в России осталось порядка 40 представительств иностранных туристических компаний.
Почему вообще возникают подобные кризисные ситуации в туристической сфере? Во-первых, рынок оказался очень сильно раздут. Авиакомпании набрали в лизинг и приобрели достаточное число самолетов, чтобы предложение по перелетам просто-напросто превысило спрос. Речь идет о наиболее популярных туристических направлениях – Турция, Египет, Кипр, Тунис и др. Вследствие этого начинается демпинг, когда стоимость авиаперевозки устанавливается ниже себестоимости билета, и авиакомпании начинают выбрасывать на рынок дешевые авиабилеты в надежде "убить" конкурентов.
Фото: ИТАР-ТАСС
В результате образуется так называемый "горящий" тур, и наш турист может нормально отдохнуть за границей за 1000 долларов и ниже ($300-500), а доплачивать за его отдых будут авиакомпании и туроператор. При этом доплаты компании делают из оборотных средств. Данный механизм работает довольно эффективно, но только тогда, когда растет спрос, что не может продолжаться вечно. Так и случилось: звезды, как говорится, сошлись - и спрос упал. Что это были за звезды? Пойдем по порядку:
1. Деятельность "западных империалистов" (читай – США и их санкции). Изменился регламент выезда за границу госслужащих и работников силовых структур, а они, как это ни странно, представляли собой довольно большую долю клиентов туристических компаний.
2. Общая экономическая ситуация в России. Рост инфляции, снижение доходов и рост расходов населения вынуждают отказывать себе не только в излишествах, но и возможности отдохнуть за рубежом.
3. Страх. Сегодня многие люди просто-напросто боятся ехать за границу – как там отнесутся к нашему брату, особенно ввиду событий на Украине? Пустят ли нас вообще в эту страну и т.д.
4. Тенденция, которая формировалась уже давно: отечественный турист (потенциальный) научился самостоятельно покупать билеты на самолеты и бронировать гостиницы по всему миру, не говоря уже об аренде автомобиля.
Поэтому многие направления городского (пешего), разъездного и даже лыжного туризма уже не актуальны.
О проблемах в турфирме "Нева" отдыхающие в Греции российские туристы стали сообщать еще за несколько дней до закрытия офисов компании. В частности, туристы сообщали об отсутствии оплаты отелей в Греции, которая была включена в стоимость тура. Теперь разбираться будут уже страховые компании и суды.
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Для нас с вами важно другое: кто следующий? Будет ли этот следующий? Лично я не исключаю, что до конца года в условиях падения спроса это вполне возможно. И уж тем более, учитывая ситуацию с компанией "Нева", четверть века работавшей на российском рынке, никто не вечен. Если вы увидите "горящие" за 10-12 тысяч рублей, то я бы на вашем месте задумался, стоит ли сейчас идти на такой риск? Ведь у компании после таких распродаж могут начаться проблемы, и все доплаты придется делать из собственного кармана, который далеко не резиновый. И именно на вас доплат может не хватить.
Мой совет банален и прост – лучше переплатить и самостоятельно спланировать свою поездку на море или океан, забронировав самолет и гостиницу напрямую. Спасибо, капитан! Но это правда может быть дешевле, чем у оператора (если делать это за три месяца - полгода), или дороже процентов на 50% (если бронировать за пару дней до вылета), но риски эти будут меньше и совсем другие. Вот мне в ноябре лететь в Нидерланды на концерт группы The Gathering. И главный риск для меня сегодня – захочет ли пускать меня Голландия после последних событий.
Константин Цыганков