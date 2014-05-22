Теплоходы, курсирующие по Москве-реке, оборудуют аудиогидами

"Интервью": Глава Столичной судоходной компании - о навигации-2014

Курсирующие по Москве-реке теплоходы летом оборудуют аудиогидами, сообщил директор Столичной судоходной компании Дмитрий Балыков в интервью телеканалу "Москва 24".

"Мы насыщаем аудиогидами все теплоходы центра, то есть это порядка 25 судов. На сегодняшний день восемь уже оснащены, 25 в течение навигации начнут работать с аудиогидами на восьми языках", - рассказал Балыков.

Он уточнил, что дополнительная плата за аудиогид взиматься не будет, а его стоимость будет включена в цену билета. Прослушав запись, туристы и москвичи смогут лучше познакомиться с достопримечательностями центра города.

На данный момент в Столичной судоходной компании 42 единицы флота, большую часть из которых составляют прогулочные суда шести типов, в том числе пять банкетных судов.