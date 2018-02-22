Вылет задерживается. Возобновление полетов в Египет переносится на апрель

Возобновление регулярного авиасообщения между Москвой и Каиром переносится на апрель 2018 года из-за низкого спроса на билеты. В целом открытию рейсов ничего не мешает, сообщает египетская газета "Аль-Ахрам" со ссылкой на главу авиакомпании EgyptAir Сафуата Муссалема.

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Сафуат Муссалем сообщил журналистам, что перенос открытия авиасообщения на начало апреля "позволит на должном уровне заполнять салоны лайнеров". Пока же специалисты авиакомпании отмечают низкий интерес к бронированию билетов в Каир. Муссалем добавил, что египетская авиакомпания планирует осуществлять три рейса в неделю ‒ в воскресенье, вторник и четверг ‒ на борту самого современного самолета Boeing 737-800 NGs.

То, что перенос связан исключительно с экономическими обстоятельствами, подтвердила агентству "РИА Новости" директор департамента по связям с общественностью EgyptAir Дина аль-Фули. "Ввиду отсутствия достаточного количества бронирований от российской стороны компания решила отложить возобновление рейсов до начала летнего сезона ‒ до 1 апреля", ‒ объяснила она.

Не полетели



В начале этого месяца глава Министерства транспорта РФ Максим Соколов обещал, что регулярное авиасообщение с Каиром будет восстановлено уже в феврале. Предполагалось, что три рейса в неделю – по вторникам, четвергам и воскресеньям – из Шереметьево будет выполнять российский "Аэрофлот". Из Домодедово в эти же дни будет осуществлять полеты египетская авиакомпания EgyptAir. В расписании Домодедово первый полет в Каир был запланирован на 20 февраля, однако продажи билетов так и не начались, даже цена на них пока не объявлена.

Египет для россиян – это "зимняя Турция", с любимым "все включено", хоть и менее цивилизованная страна. Поэтому запрет на полеты в Египет, введенный после того, как 31 октября 2015 года самолет с российскими туристами в результате теракта потерпел крушение над Синайским полуостровом, стал серьезным ударом по осенне-зимне-весенним отпускным программам наших соотечественников.

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Реальной альтернативы стране пирамид так и не нашлось, хотя в последний год заметно вырос туристический поток из России в Таиланд и Вьетнам. Но цены на отдых в Юго-Восточной Азии, конечно, несравнимы с египетской дешевизной.

Поэтому повторного открытия Египта россияне ждут с нетерпением. И с еще большим нетерпением его ждут в самом Египте, поскольку туристическая индустрия страны пребывает в глубоком кризисе. По данным статистического учреждения Египта CAMPAS, в 2016 году число российских туристов упало до нескольких тысяч.

Правда, в прошлом году, как подсчитало управление по развитию туризма Египта, российский турпоток, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения, увеличился на 378%, до 94 тысяч человек. Между прочим, это больше, чем число россиян, посетивших за тот же период Черногорию, несмотря на прямое авиасообщение с балканской страной.

Всего же в 2017 году в Египте побывало 8,5 миллиона иностранных туристов ‒ в полтора раза больше, чем годом ранее. Среди европейцев наибольшую активность проявили немцы: более 1 млн граждан Германии отдохнули в Хургаде и Марса-Аламе.

Второе место заняла Украина: на египетских курортах в прошлом году побывало 800 тысяч украинцев. Египетское Министерство туризма ожидает, что в этом году их количество превысит миллион человек. Сейчас еженедельно из Украины отправляются до 30 чартеров в Шарм-эш-Шейх и 25‒30 рейсов в Хургаду.

Пирамиды не манят



Интерес россиян к Египту сдерживает тот факт, что возобновятся полеты в Каир, но не на курорты. От египетской столиц до Хургады – 452 километра, до Шарм-эш-Шейха – 513 километров, так что придется либо потратить дополнительные 150 долларов на перелет из Каира на море внутренними авиалиниями, либо пять часов скучать в автобусе, любуясь Синайской пустыней.

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Впрочем, достойной компенсацией дополнительных затрат на перелет или времени, потраченного на автобусный трансфер, может оказаться низкая стоимость проживания. Цена номеров в египетских отелях упала так низко, что представители местного турбизнеса требуют установить минимально допустимые цены, чтобы остановить демпинг. Сейчас трехзвездочные отели предлагают номера за 7‒8 долларов в сутки, номер в отеле "4 звезды" стоит от 14 долларов. В пятизвездочных отелях можно снять номера по цене от 20 долларов в сутки.



Сейчас трехзвездочные отели предлагают номера за 7‒8 долларов в сутки, номер в отеле "4 звезды" стоит от 14 долларов, в пятизвездочных отелях можно снять номера по цене от 20 долларов в сутки.

Согласно исследованию аналитиков агентства Colliers International, в первом квартале этого года стоимость отелей в Египте окажется самой низкой на Ближнем Востоке. Средняя стоимость проживания в отеле в Шарм-эш-Шейхе в январе-марте составит 36‒38 долларов, в Хургаде ‒ 42‒43 доллара за сутки.

К тому же стоимость перелета из Каира может снизиться, поскольку Ассоциация туроператоров Египта сейчас ведет с национальным перевозчиком EgyptAir переговоры об увеличении количества рейсов из столицы на курорты, чтобы удовлетворить спрос со стороны россиян. Рост предложения обычно влечет за собой снижение цены, так может произойти и в данном случае. Предполагается также снижение цен и на автобусные трансферы.

Отметим, что в списке достопримечательностей, предлагавшихся российским туристам в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде, всегда присутствовала поездка в Каир с экскурсией по городу, посещением Каирского музея и пирамид. И желающих находилось немало – самолеты с экскурсантами были заполнены практически полностью. Теперь же у туристов есть возможность задержаться на день в египетской столице, осмотреть ее достопримечательности, а потом отправиться на море, оставив еще один день на экскурсии по дороге домой.

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Египетские власти активно готовятся к тому, чтобы обеспечить российским туристам интересное времяпрепровождение в Каире по дороге на курорты. В частности, планируется открыть для посещения новые гробницы. Кроме того, решено ввести единый тариф для катания туристов по пустыне в районе пирамид на верблюдах и в каретах, чтобы избежать мошенничества.

На май намечено открытие первой очереди Большого египетского музея в Гизе, из окон которого можно будет увидеть пирамиды во всей красе, а само здание окружат живописные просторные парки, которые укроют посетителей от палящего солнца. В новый музей перевезут некоторые экспонаты из Каирского музея на площади Тахрир, включая все сокровища из гробницы Тутанхамона.

Ждем чартера



Впрочем, планы египтян не особо впечатляют российских туроператоров, которые не ожидают резкого увеличения туристического потока в Египет. По их подсчетам, перелет на египетские курорты с промежуточной посадкой в Каире будет обходиться ненамного дешевле, чем стоит сегодня полет с любой другой промежуточной посадкой. В частности, перелет через Стамбул авиарейсом Pegasus Airlines обходится туристу в 19 тысяч рублей, то есть около 340 долларов. Такие полеты не пользуются большим спросом, поэтому туроператоры отказываются формировать пакетные туры с перелетом через столицу Египта до возобновления прямого авиасообщения с курортами.



Перелет на египетские курорты с промежуточной посадкой в Каире будет обходиться ненамного дешевле, чем стоит сегодня полет с любой другой промежуточной посадкой.

Египетские чиновники обещают, что первый раунд переговоров об открытии чартеров в Хургаду и Шарм-эш-Шейх состоится в апреле. Тогда же российские эксперты проверят, насколько египтяне усовершенствовали систему безопасности курортных аэропортов за последние два года. Если увиденное их удовлетворит, ограничения на полеты будут сняты и прямые регулярные полеты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду возобновятся уже летом.