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Общество

21 ноября 2013, 17:10

Жителям ЦАО разрешили запускать фейерверки только на Болотной площади

туризм центр москвы Новый год фейерверки гуляния

Фото: ИТАР-ТАСС

Новогодние фейерверки в центре Москвы можно будет запускать только на Болотной площади. Из-за плотной застройки округа больше мест для фейерверков выделить не получится, пояснили в пресс-службе префектуры ЦАО.

Всего с 24 декабря 2013 года по 8 января 2014 года на территории округа пройдет более 380 новогодних и рождественских мероприятий.

По традиции новогодние гулянья пройдут на Красной, Тверской, Театральной и Лубянской площади.

Основными новогодними мероприятиями станут Елка в Кремле, театрализованные представления в "Лужниках" и "Олимпийском", а также "Елки Мэра" в здании правительства Москвы.

В дни празднования Рождества Христова в храмах и церквях ЦАО пройдут праздничные службы, а также народные гулянья на 7 и 8 января во всех районах округа.

Кроме того, на пешеходных зонах пройдут тематические рождественские ярмарки "Теплое место". Также состоится выставка ледовых фигур и дизайнерских елок и международный арт-проект "Световые инсталляции".

В целях обеспечения общественной и пожарной безопасности на массовых мероприятиях в ЦАО будет работать специальный штаб. В настоящее время представители Госпожнадзора проверяют ночные клубы и рестораны, а также контролирует соблюдение безопасности в местах хранения и реализации пиротехнической продукции.

В свою очередь полиция проверяет одиноких и престарелых граждан, а также квартиры, где в последние годы возникали пожары от неосторожного обращения с огнем.

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