Пять мест, где можно встретить Новый год недалеко от Москвы

Под Новый год цены на путешествия взлетают вверх, так что планировать поездку на праздники лучше уже сейчас. Каникулы продлятся с 30 декабря по 8 января – вполне хватит, чтобы вырваться из Москвы и выдохнуть перед новым рабочим годом. Причем для этого необязательно ехать далеко. Рассказываем, где можно провести новогодние каникулы рядом со столицей и сколько примерно это будет стоить.

Плес, Ивановская область

В новогодние каникулы сюда едут за исконно русскими новогодними традициями, уютом у камина, баней с вениками, катанием на санках и пирогами с домашними настойками. В Плесе свежий хвойный воздух и красивые пейзажи, которыми в свое время вдохновлялся Исаак Левитан. К слову, здесь стоит посетить его дом-музей художника.

А если захочется более активных развлечений, в двух километрах от города есть горнолыжный курорт Миловка. При желании туда можно прогуляться даже пешком.

Как добраться и сколько стоит: на автомобиле от Москвы до Плеса – около 350 километров по трассе М7 "Волга". Также можно добраться на поезде "Ласточка" до Иванова (около 3,5 часа в пути и от тысячи рублей с пассажира) и оттуда еще 1,5 часа на автобусе. Номера в местных отелях на Новый год заканчиваются стремительно. Если повезет, можно найти вариант в трехзвездочной гостинице за четыре тысячи рублей на двоих, но лучше рассчитывать на бюджет от восьми тысяч.

Кострома

Этот город считается родиной Снегурочки, ведь с его историей тесно связан Александр Островский, написавший одноименную пьесу. В Кострому стоит ехать за русским колоритом, застольями с пирогами, медовиками и солеными грибочками, которые предложат практически в каждом ресторане.

На Сусанинской площади ежегодно проходит новогодняя ярмарка, здесь же устраивают веселые гулянья с 31 декабря на 1 января. Сама Снегурочка находится в собственном тереме на берегу Волги. Он открыт все каникулы, кроме новогодней ночи, но бронировать визит нужно заранее – желающих попасть на аудиенцию к сказочной героине очень много.

Как добраться и сколько стоит: быстрее всего – на "Ласточке" с Ярославского вокзала. Путь займет четыре часа в одну сторону и обойдется от 1,9 тысячи рублей с человека. Можно отправиться в путешествие на авто – около 330 километров по Ярославскому шоссе через Королев, Переславль-Залесский и Ростов. Койко-место в хостеле на новогодние праздники обойдется от 1,6 тысячи рублей с человека, номер на двоих в трехзвездочном отеле – от 6,5 тысячи.

Великий Новгород

Здесь огромное количество памятников разных времен и эпох – любителям истории наверняка понравится. Особенно колоритно в музее народного деревянного зодчества "Витославлицы", где с 1 по 3 января традиционно проводят праздник в старорусском стиле с гуляньями в декорациях деревенского быта. Еще из новогодних развлечений – фабрика елочной игрушки, откуда можно уйти с собственноручно расписанным презентом, а также рождественская ярмарка у стен Новгородского Кремля.

Как добраться и сколько стоит: прямой поезд из Москвы отправляется в Великий Новгород каждый вечер с Ленинградского вокзала, билеты – от 1,7 тысячи рублей в одну сторону, в пути – чуть более восьми часов. Цены за номер на двоих в трехзвездочных отелях начинаются от семи тысяч в сутки.

Ярославль

Город, который называют столицей Золотого Кольца. В новогоднюю ночь здесь можно посмотреть салют прямо на набережной Волги. Главное – прийти пораньше, чтобы занять место с хорошим обзором.

В Ярославле практически в каждом районе есть каток, большинство из них будут открыты даже в новогоднюю ночь. Недалеко от города находятся курорты Шакша, Подолино и Изгиб, где можно покататься на лыжах и ватрушках. Плюс там устраивают новогодние вечеринки на природе.

Как добраться и сколько стоит: быстрее всего – поездом "Дневной экспресс" или "Ласточка". В пути придется провести около 3,5 часа, стоимость билетов – от тысячи рублей в одну сторону. Номер на двоих в мини-отеле в новогоднюю ночь обойдется от 2,5 тысячи, в трехзвездочном – от трех тысяч.

Суздаль, Владимирская область

К Новому году город украшают в духе русских сказок, так что за атмосферой праздника далеко ходить не придется. На каждом шагу уличные шоу, пироги и фирменная суздальская медовуха. На ярмарках народных промыслов можно не только купить сувениры, но и самому что-нибудь смастерить – мастер-классы устроят прямо на улицах.

Как добраться и сколько стоит: отправиться в Суздаль можно автобусом от столичного Центрального автовокзала. Время в пути займет около четырех часов в одну сторону, билеты стоят от 900 рублей. Это популярный маршрут на новогодние праздники, так что номера заканчиваются стремительно. Пока еще доступны гостевые дома с номерами на двоих от 7,5 тысячи рублей, но рассчитывать лучше на 10 тысяч.