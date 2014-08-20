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Общество

20 августа 2014, 18:30

По московским меркам: 200 тонн металла в центре столицы

туризм Кремль достопримечательности колокола Мьянма свежий воздух маршруты и гиды цифры и факты

Сетевое издание m24.ru и сервис 2ГИС объединились в рамках проекта "По московским меркам", чтобы регулярно делиться с вами самыми занятными цифрами и фактами о Москве. Где стоит самый высокий мужчина столицы? Какой университет раньше располагался в здании аптеки? Какой мост в Москве - самый длинный? Об этом и многом другом читайте в наших материалах "По московским меркам".


Неслучайно в одной из песен о Москве колоколам посвящена первая строчка припева. Колоколов в Москве немало, причем самых разных размеров и со всевозможным звучанием. Самым большим в городе, как и во всей стране, по праву считается Царь-колокол, примостившийся в Московском Кремле. Он никогда не звонил и представляет собой памятник практически с трехсотлетней историей. Этот необычный колокол размером с двухэтажный дом весит более 200 тонн.

Интересна история создания Царь-колокола, ведь ему пришлось "пережить" несколько пожаров с трагическими последствиями. Современный Царь-колокол был изготовлен в 1735 году мастерами Иваном и Михаилом Моториными - из металла одноименного памятника-предшественника, упавшего со звонницы и разбившегося во время пожара. При этом чуть позднее - уже в 1737 году - он снова пострадал от пламени. Тогда, чтобы сохранить колокол, остававшийся в литейной яме, его поливали водой. Об этом и свидетельствуют трещины на нынешнем памятнике, образовавшиеся от разницы температур холодной воды и огня. По этой же причине от Царь-колокола откололся огромный кусок металла весом в 11,5 тонны.

Фото: ИТАР-ТАСС

В мире впечатляющими размерами, кроме Царь-колокола, отличается колокол Дхаммазеди, который находится на территории современной Мьянмы. Более чем пять веков назад здесь располагалось государство Мун, правитель которого отдал приказ отлить этот звучный инструмент. Вес этого объекта составляет порядка 300 тонн. По преданию, колокол был отлит из олова, золота, меди, серебра и украшен драгоценными камнями. Как и Царь-колокол, Дхаммазеди в настоящее время не звонит. Более того, сегодня он недоступен даже для глаз туристов. Когда в начале XVII века на государство Мун напали португальские войска, их предводитель Фелиппе де Брито-э-Никоте решил украсть колокол, чтобы перелить его на пушки. Но планам португальского полководца не суждено было сбыться: на речной переправе плоты с огромным колоколом перевернулись. До сих пор этот рекордсмен лежит в месте слияния рек Баго и Янгон под слоем ила — поднять его, к сожалению, пока не удалось.

Сюжет: По московским меркам: город в цифрах и фактах

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