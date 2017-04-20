Ростуризм поддержал идею о налоговых вычетах за путевки по России

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Федеральное агентство по туризму поддержало инициативу Совета Федерации ввести налоговые вычеты за купленные путевки по России. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Ростуризма Олег Сафонов считает, что это будет способствовать развитию внутреннего туризма.

Ранее председатель экспертного совета по туризму при комитете Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин заявил, что налоговые вычеты позволят увеличить туристический рынок в стране минимум на 6 миллиардов рублей в год.