В столице создадут подразделение по переаттестации гидов-переводчиков

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Департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма столицы создаст подразделение, которое будет осуществлять функцию аттестации гидов-переводчиков и контроль за их деятельностью. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу ведомства Владимира Черникова.

По его словам, подразделение будет создано на базе Московского государственного института индустрии туризма имени Юрия Сенкевича совместно с Ассоциацией гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров.

"Мы будет расширять роль ассоциации как общественной организации и с ними вместе осуществлять функции контроля гидов-переводчиков. Для этого нам будут нужны специалисты в этой области, которые как раз есть в институте индустрии туризма имени Сенкевича", – сказал Черников.

Он добавил, что специалисты вуза помогут разработать методику и реализовать ее на практике.

"Скорее всего, это коснется выпускников, которые сразу смогут продолжить работу в этом направлении в тесном взаимодействии с ассоциацией гидов-переводчиков и департаментом", – уточнил Черников.

Ранее m24.ru сообщало, что к Чемпионату мира по футболу в столице подготовят не менее 10,6 тысячи волонтеров, из которых 5,6 тысячи – "спортивные" и 5 тысяч – "городские". Первые будут работать непосредственно на стадионах, а вторые – на транспортных узлах и в фан-зоне, помогать туристам на пешеходных зонах и центральных улицах города. Отбор волонтеров начнется уже в этом году.