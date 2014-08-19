Авиакомпания Metrojet прекратит чартеры туроператора TUI Россия

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Авиакомпания Metrojet объявила о прекращении чартерных программ туроператора TUI Россия с 21 августа, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Такое решение было принято по результатам встречи, которая состоялась 18 августа при участии представителей Росавиации. Причиной прекращения сотрудничества в компании назвали "невозможности прийти к соглашению по коммерческим условиям партнерства".

В пресс-службе уточняют, что Metrojet получила от туроператора гарантию выполнения всех обязательств перед пассажирами, забронированными на рейсах Metrojet.

Накануне крупнейший туристический концерн Европы TUI объявил о масштабной реорганизации, в ходе которой могут быть закрыты более 100 дочерних предприятий.

Напомним, в последние недели прошла волна банкротств российских туристических компаний. Так 16 июля туроператор "Нева" объявил о приостановке деятельности. Причиной в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".



Также 25 июля приостановила работу компания "Роза ветров Мир". Причина приостановки работы туроператора - та же "невозможность". 30 июля петербургский оператор "Экспо-тур" сделал подобное заявление, а 2 августа прекратил свою деятельность "Лабиринт".

Кроме того, 5 августа группа компаний "ИнтАэр", входящая во вторую десятку крупнейших туристических фирм России, объявила о приостановке своей деятельности.

Позже в Следственном комитете возбудили уголовные дела в отношении пяти турфирм. По мнению следствия, владельцы компаний продавали путевки, зная о неоплаченных счетах. Когда партнеры туроператоров отказались перевозить и принимать туристов, последние объявили о прекращении деятельности.